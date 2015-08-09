石油供应过剩 但美国能源企业难减产

哈通社阿斯塔纳8月9日电 据《华尔街日报》7日报道，尽管美国能源生产商作出了削减支出并闲置钻井设备的努力，但他们还是觉得很难停止导致全球石油供应过剩的石油开采。

上周随着页岩油开采商公布第二财季收益，原油产量上升成了主要话题。

戴文能源公司(Devon Energy Co., DVN)和Whiting Petroleum Corp.公布原油产量创下历史新高。Anadarko Petroleum Corp.披露，在某些地区，该公司每台钻井装备开采的油井数是过去的两倍。Pioneer Natural Resources Co.称，该公司计划明年初将其钻井作业调整到油价大跌前的水平。

分析师称，美国原油生产商需要每日至少减产50万桶才能阻止原油的过度供给，原油供应过量造成过去14个月油价大跌至每桶不到45美元。

最新公布的联邦数据显示，直到今年3月原油月产量一直稳步增长，当月达到每日产量970万桶的高峰水平；四月份的产量略低，5月份的产量小幅降至每日950万桶。

咨询公司IHS Energy高级主管韦伯斯特(Jamie Webster)称，石油行业需要大幅减产。他还说，该行业过去一年处境艰难，一再努力想摆脱困境。

韦伯斯特还表示，要使石油产量大幅下降，基准美国原油价格至少在六个月内保持平均45美元/桶的水平。另外，2016年之前需要约200个钻井平台（占目前作业平台数量的约三分之一）停止生产。

但石油公司总能找到速度更快且成本更低的钻井方法，以应对油价较一年前下跌一半的局面。而当油价处于约100美元/桶的水平时，石油公司几乎没有如此创新的动力。

富国证券(Wells Fargo Securities)高级分析师David Tameron称，油价处于100美元/桶时，油企效率不是很高，各公司都有很多现金，效率就变得无关紧要。

但眼下，对很多石油企业而言，弥补油价下跌造成的收入下滑的最简单方法就是增加产量。

因此，就算这些能源公司意识到增加产量无助于解决令价格承压的供应过剩问题，他们也不一定会选择削减产量。

从美国的产油公司公布的第二季度财报来看，能源公司显然面临这种困境。油价下跌已经导致这些公司计入数千万美元的冲减（一些公司的冲减规模甚至达到了数十亿美元），或者出现亏损、收入减少的情况。但分析师称，尽管如此，这些公司公布的产量依然高于预期，并上调了全年产量预期，一次次令人们感到意外。

北达科他州最大的页岩油生产商Whiting第二季度日产量为17万桶当量，这对该公司来说是一个纪录水平。

Whiting首席执行长沃尔克(James Volker)称，正在将公司的运营和增长调整至适合每桶40美元至50美元的油价水平。

在石油公司们不愿控制产量增长之际，总部位于得克萨斯的油气生产商Anadarko的高管上周告诉分析师，该公司的钻井设备使用效率提高了一倍。现在，在Anadarko位于科罗拉多州的Wattenberg油田，每台钻井设备可开采70口油井，相比之下，去年同期为35口。最近一个季度，该公司实现利润6,100万美元，收入为26亿美元，同比均大幅下降。

在过去一周里，多家能源公司披露了庞大的原油产量数字。总部位于俄克拉荷马市的戴文能源公司(Devon Energy Co.)称，第二财季原油产量同比增长逾30%，今年全年原油产量有望同比增长35%。该公司公布第二财季亏损28亿美元，收入为34亿美元。

总部位于得克萨斯州欧文的Pioneer Natural Resources预计今年原油产量同比至少增长10%。本周早些时候，该公司重申，计划于年底前在其石油产区每月增加两台钻井设备；并将在2016年头三个月再增加八台钻井设备。

Pioneer Natural Resources首席执行长谢菲尔德(Scott Sheffield)称，在增加钻井设备后，公司的钻探活动将重回2014年末油价大跌前的水平。

谢菲尔德称，只要回报良好，显示产量增长很重要。Pioneer第二财季亏损2.18亿美元，其中包括2.22亿美元套期保值资产减记，同期收入减少30%至6.48亿美元。

甚至同样面临大宗商品价格下跌的天然气生产商也发现很难缩减产量。

休斯顿Southwestern Energy Co.首席执行长米勒(Steven Mueller)称，他认为现在没有动机增产，但也没有理由暂停钻井一年，推迟给股东的回报，除非他预计价格将飙升，而他并没有这样的预期。

他称，必须真的看涨价格才会推迟钻井。