中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:07, 10 八月份 2015 | GMT +6

    我国职业拳手叶留斯诺夫已确定下一场比赛日期

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳8月10日电 据俄罗斯拳击网BoxingPlanet.ru消息，我国29岁的中量级职业拳击手达吾然•叶留斯诺夫的下一场比赛定于9月19日，但他并没有透露比赛地点和对手的有关信息。

    据悉，叶琉斯诺夫在此前参加过的三场职业赛中曾大获全胜。（编译：塔布斯）

    标签:
    体育 拳击 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!