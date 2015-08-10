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17:07, 10 八月份 2015 | GMT +6
我国职业拳手叶留斯诺夫已确定下一场比赛日期
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哈通社阿斯塔纳8月10日电 据俄罗斯拳击网BoxingPlanet.ru消息，我国29岁的中量级职业拳击手达吾然•叶留斯诺夫的下一场比赛定于9月19日，但他并没有透露比赛地点和对手的有关信息。
据悉，叶琉斯诺夫在此前参加过的三场职业赛中曾大获全胜。（编译：塔布斯）
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