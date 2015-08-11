哈萨克斯坦女兵风采（组图）

哈通社阿斯塔纳8月11日电 在人们的传统观念中，充满刀光剑影的战场一直就是男人的舞台，"战争让女人走开"也成为大家熟知的一句话。然而随着现代战争的发展和军事技术水平的提高，越来越多的女性走进军营，成为钢铁军营里一道亮丽的风景。

作为世界上最大的内陆国家，哈萨克斯坦武装力量肩负着保卫1700万人民和270万平方公里广袤领土的神圣责任。在这支军队中，有超过8500名女性军人在各兵种服役。哈萨克斯坦女兵，绝非军队中的点缀，实际上在各部队中，有750名女性军官担任要职，其中包括4名上校、30名中校和120名少校。 在今年由国防部举行的"戎装女士"优秀女性军人评选活动中，女兵们面对武装越野、实弹射击、武装泅渡、单兵反坦克和装甲车辆操作等多项高难度技战术考核，其中部分科目对于男性而言都很吃力。但参赛者们均以坚韧不拔的毅力完成了测试，展现出了良好的战术素养和过硬的心理素质，以实际行动证明了自己无愧于卫国军人的身份。 自古以来，哈萨克女性就以温柔与强悍并存的性格闻名于世。从领导人民击败强敌的托米莉斯女王，到卫国战争中如阿丽娅•莫勒达古洛娃、曼乔克•玛美托娃等女英雄们，再到如今的"戎装女士"，坚强、勇敢、无畏、不屈的哈萨克斯坦女性军人，永远是绽放在这片土地上最美丽的花朵。（撰稿：塔尔）