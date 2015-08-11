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    15:42, 11 八月份 2015 | GMT +6

    中国央行大幅下调人民币汇率中间价

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    当所有其他手段都不奏效时，就让货币贬值吧。

    最近，中国政策制定者采取了众多花样翻新的手段提振经济和股市。但今天，他们又回到了老路上：中国央行有记录以来最大的幅度下调了人民币汇率中间价。

    北京时间每天上午9时15分，中国央行会把人民币汇率设定在某个点位上（即汇率中间价），允许投资者当天在这个点位上下各2%的区间内展开交易。

    通常，中间价的调整幅度很小。今天，中国央行却把人民币汇率中间价下调了1.9%，是有记录以来的最大下调幅度。在今天以前，2015年的最大调整幅度也不过才0.16%。

    这一重大举措表明，在最新数据显示今年6月贸易同比下降8.3%后，中国央行希望支持中国经济的关键引擎之一——出口。

    "令人失望的贸易和通胀数据表明，经济再次走弱，现在就说增长已经触底还太早，"法国巴黎银行的经济学家周一表示，"再次刺激投资成为了唯一的希望。"

    在外汇市场上，人民币汇率下跌了0.93%——创下最大单日跌幅纪录——至1美元兑6.2679元人民币，这是今年3月4日以来人民币兑美元汇率的最低值。（文章摘自英国《金融时报》）

    标签:
    中国 黄金储备
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