专家：吉尔吉斯加入欧亚经济联盟将为我国带来新的机遇和挑战

哈通社阿斯塔纳8月11日电（记者古丽米拉•果斯曼阿利）哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦边境的开放，将为两国贸易合作注入新的活力。

哈萨克斯坦-英国技术大学教授努尔兰•努尔瑟伊托夫在接受哈通社记者采访时作上述表示。他说，吉尔吉斯的轻工业发展良好，并且是中亚地区第一个进入世界贸易组织的国家，进口关税税率较哈萨克斯坦稍低。两国边境在欧亚经济联盟框架下的开放，不仅将为两国民间交流创造良好条件，还将积极促进双方旅游业的发展。 努尔瑟伊托夫指出，边境的开放当然也会带来一些新的挑战，比如非法移民、廉价劳动力的冲击、跨国犯罪等，但相信欧亚经济联盟各成员国领导人和各国政府将携手共同解决这类问题。 努尔瑟伊托夫强调，吉尔吉斯加入欧亚经济联盟后，联盟的成员国数量将扩大至5个国家。吉尔吉斯斯坦是哈萨克斯坦重要的战略伙伴，是与我国拥有共同的历史、文化以及语言的兄弟国家。欧亚经济联盟的建立是以经济合作为基础的，并不具有政治含义。拥有500万人口的吉尔吉斯的加入，不仅将为其自身开通更加广阔的市场，还将为哈萨克斯坦投资者开启一扇新的机遇之门。 努尔瑟伊托夫认为，吉尔吉斯斯坦拥有丰富的轻工业和贸易领域经验，哈吉边境的开放，将为国内这一领域企业带来一定冲击。因此，政府应扩大对中小企业的支持力度，为企业设立优惠贷款，并提供贷款担保。两国边境开放后，吉尔吉斯斯坦廉价商品的冲击也是我国面临的另一个问题。但是，近些年来，国内、尤其是阿拉木图地区轻工业也得到了明显发展，相信国内企业是有能力应对挑战的。 在加入欧亚经济联盟之际，吉尔吉斯斯坦计划于8月12日举行边境开放仪式。哈吉边境的开放意味着该国正式完成2011年起启动的加入欧亚一体化进程。（编译：吴然）