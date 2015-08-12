国际特赦支持卖淫无罪化立场遭炮轰

哈通社阿斯塔纳8月12日电 据BBC报道，国际特赦是周二（11日） 在爱尔兰首都都柏林举行的一次组织高层决策论坛上投票通过了上述政策修改决定的。

国际特赦同时反驳了来自左翼媒体和女权组织的批判，认为实现成年人自愿性交易无罪化才是保护和维护性工作者基本人权的最好办法。 强烈批判 观察人士指出，平时人们应该很难想象会发生英国左翼《卫报》高调撰文批判国际特赦组织的事情。 然而，国际特赦转而支持性交易无罪化的立场"激怒"了许多像《卫报》这样的左翼媒体，以及包括多名好莱坞女明星在内的众多国际女权活动人士。 就连美国前总统吉米•卡特都公开呼吁国际特赦组织重新慎重考虑这一争议性问题。 支持论点 国际特赦组织表示，他们决定一改以往政策，转而支持性交易无罪化的决定主要是鉴于"成年人之间自愿发生的性行为应该受到社会保护并不应受到政府干涉"的基本人权原则。 多个国家已经实现自愿性交易无罪化；新西兰、荷兰和德国则已实现性交易合法化（图为澳大利亚某妓院内的性工作者） 国际特赦同时强调，继续强烈反对任何形式的性暴力、性胁迫、性虐性侵未成年人，以及其他非法行为。 其他支持性交易无罪化的组织与个人指出，允许性交易无罪化以及最终合法化，将可以使得性工作者享有更多的平等工作权利，并使他/她们可以更有能力保护自身利益--比如说要求客户安全性交等。 德国、新西兰和荷兰等国家已经实现成年人自愿性交易全面合法化。 德国议会2002年通过性交以合法化立法的目的是促成性工作职业化，给与性工作者诸如全民卫生保险、养老金在内的平等社会福利。 很多德国的性工作者表示，性交易合法化帮助更多性工作者赢得了自信和自尊，也大大改善了性工作者的生活与生存环境。 批评观点 然而，很多左翼评论人和女权活动人士并不认可性交易合法化的"德国模式"。 批评指出，自从德国性交易合法化之后，大量"超市型妓院"涌现，直接导致跨国界"性旅游"现象，促成性交易市场急速膨胀，并间接导致大量相对贫穷国家的女性被贩卖到德国卖淫。 与此同时，也有不少学者指出，有关性交易合法化导致拐卖妇女现象增加的指称"证据不足"。 批评人士还指出，德国各地数目众多的"巨型大妓院"中有大量为了赚钱而来自罗马尼亚和保加利亚的年轻妇女，因此从很大程度上形成对这些经济相对落后国家妇女的性剥削。 德国斯图加特"天堂"巨型妓院内景 德国《明镜周刊》2013年曾经发表过一篇调查报告，指出很多最初自愿期前来卖淫的性工作者，最终仍陷入一个危险的性、暴力和毒品充斥的漩涡而难以轻易脱身。 国际反对拐卖妇女联盟更是批评性交易无罪化最终获益者只有"老鸨和皮条客"。