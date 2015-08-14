卢布再次贬值 哈萨克斯坦人正涌向俄罗斯狂购廉价汽车

哈通社阿斯塔纳8月14日电 据阿斯塔纳电视台消息，受卢布贬值因素影响，越来越多的哈萨克斯坦人正为了购买低价的汽车，而涌向俄罗斯。

消息称，卢布的贬值为哈俄边境乌拉尔市的市民们创造了十分便利的商机。在俄罗斯货币贬值后的一周内，大量乌拉尔市民便穿梭在哈俄边境，购买并运回大量俄罗斯境内的低价汽车。

据车辆登记管理部门透露，如今乌拉尔市每天有超过100多辆购自俄罗斯的汽车在当地进行登记。购买了低价车的车主们普遍难掩心中喜悦，大多数人都希望尽快完成车辆登记手续。值得一提的是，经查明，这些车辆中有部分车辆因违法犯罪行为而在俄罗斯境内遭到通缉，改头换面之后被出售给了哈萨克斯坦人。 自去年年底以来，受俄罗斯经济低迷以及卢布贬值的影响，越来越多的哈萨克人开始前往俄罗斯购买低价汽车。外购车辆数量之多，甚至曾一度造成乌拉尔市车辆牌照售罄的现象。 消息称，俄罗斯低价车辆的涌入对哈萨克斯坦国产汽车的销量将会造成多大影响，目前还不好说。不过与去年年底时的情况相比，由于哈萨克斯坦官方提高了对外来进口车辆的审核标准，此次卢布贬值后的购车潮显得相对平和不少。（编译：塔尔）