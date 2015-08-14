演技过于逼真 阿根廷拳击手打假拳网络爆红

哈通社阿斯塔纳8月14日电 据外媒报道，日前，阿根廷拳击手马科斯•马丁内斯与多米尼加拳击手布劳里约•罗德里格斯之间的一场拳击赛，成就了阿根廷拳手"演技之王"的称号。

在拳赛的第二回合一开场，马丁内斯便被罗德里格斯"击倒"在地，并表现出一副失去意识、无法继续比赛的状态，勉强爬起来后还一度摔倒在地，面对医生的检查也是一脸呆滞，仿佛在对手的连番重击之下完全无力的样子。但这些其实都是这位拳击手的表演。 实际上，从现场拍摄的实况录像可以清晰的看到，罗德里格斯的四次"重击"没有一次击中马丁内斯。特别是"击倒"他的最后一拳，离马丁内斯的头部足有一臂以上的距离。很显然，这两位拳击手是在打假拳。 阿根廷拳手逼真的演技在8月8日被上传到了全球最大的视频共享网站Youtube上，短短几天内就吸引了近150万点击量。网民们对这位拳手的演技啧啧称奇，为他冠上了"演技之王"的称号。 部分网民除了调侃拳手的"演技"之外，还开起了脑洞。有网友留言称，"搞不好不是装的，可能对手的拳法太犀利，光是冲击波就能把人打翻在地"。 当然，也有网民在愤怒的声讨这种打假拳的行为。一位阿根廷网民在视频下留言称："应该剥夺这个混蛋的拳击执照，他简直是在丢我们阿根廷人的脸！" 据悉，组织此次比赛的世界拳击理事会尚未就此事作出任何回应。（编译：塔尔）