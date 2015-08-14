人民币贬值将为哈萨克斯坦带来哪些影响

哈通社阿斯塔纳8月14日电 8月11日，周二，中国央行出人意料地大幅降低人民币汇率中间价，目前，人民币已经贬值4.65%。飞博集团控股公司（FIBO Group）哈萨克斯坦分公司投资顾问尤金•斯列萨利娃在接受资本网（kapital.kz）采访时表示，中国官方的这一决定旨在为国民经济注入活力、降低本国产品的出口成本、提高产品吸引力以及提高产品产量。

"这对哈萨克斯坦来说是有利的，如果中国政府通过这一举措成功的拉动了本国经济，那该国对大宗商品的需求会得到提升，这也会拉动石油、矿产等哈萨克斯坦主要出口产品价格的上涨，"她说。

同时，斯列萨利娃指出，人民币的贬值也会带来一定的风险，这可能会成为下一场货币战争的导火索。西方国家之间拥有不采取激进货币政策的共识，但中国与任何国家都未曾达成这类协议。因此，在人民币大幅贬值之后，韩国、印度尼西等中国在制造加工业的竞争对手，可能也会采取货币贬值政策。届时，谁能更多的容许本国货币的贬值，谁就可能获得最终的胜利。这是非常危险的，货币贬值的浪潮将促使大宗商品价格的下跌，市场也将无法从低迷的现状自拔。中国不仅是全球大型出口商，也是一个庞大的消费者，比如在石油进口方面就占市场很大的份额。而其他国家在这样的行情下，无论是自愿的还是被动，均会出台相对的应对措施，以消除在贸易方面的失衡。

斯列萨利娃强调，人民币的贬值，还将进一步加剧全球当前的通缩形势。

"人民币的这轮贬值，对于哈萨克斯坦而言，上述两种预案--无论是积极的还是消极的，都需要进一步观察，并且这取决于亚洲国家的反映。首先，他们可能会降息，俄罗斯可能也会加入到这个队伍中。各国之间会不会挑起货币战争，答案预计会在一个月内揭晓，"她说。（编译：吴然）