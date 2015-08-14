柬埔寨有意与欧亚经济联盟建立自贸区

哈通社阿斯塔纳8月14日电 据外交部消息，12日，由外交部副部长、总统特使阿斯哈尔•穆希诺夫率领的哈萨克斯坦代表团到访柬埔寨王国，同该国外交与国际合作部国务秘书路奇•波利特霍（Оуч Боритхо）举行会晤。双方就哈柬关系发展、各领域合作等问题深入交换意见。

穆希诺夫向波利特霍转交纳扎尔巴耶夫总统写给柬埔寨首相洪森关于希望柬方支持哈方竞选2017-2018年度联合国安理会非常任理事国席位的亲笔信。

穆希诺夫向波利特霍介绍了哈萨克斯坦在保障地区稳定安全、放弃核武并积极推动中亚无核化、促进各国外交合作等方面所作出的努力。

波利特霍表示，纳扎尔巴耶夫总统派出特使、向各国详细介绍竞选安理会非常任理事国席位的理念，足以说明哈萨克斯坦外交工作的认真和对待国际事务的高度负责。

双方就亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）框架下的多边合作、在亚信基础上成立新的国际组织等问题进行探讨。

波利特霍说，柬方愿同欧亚经济联盟加强合作，并有意同该联盟各成员国建立自由贸易区。

双方表示，愿意就实现高层互访、建立协作机制以及为加强双边贸易签署有关协议的可能性进行研究。

双方还就柬方参与将于2017年在阿斯塔纳举行的世博会等问题进行讨论。（编译：吴然）