日本首相安倍对二战表示“极大的悲痛” 没有提出新的道歉

哈通社阿斯塔纳8月14日电 据BBC报道，日本首相安倍晋三周五（14日）就日本二战投降70周年发表讲话，并表示对战争"深切反省和衷心慰问"。在安倍讲话前，中韩两国政府都希望安倍能延续之前两任日本首相在战争结束周年纪念日的做法，就日本在二战的行为以首相的个人身份表示"道歉"。

但是，安倍在讲话中并没有这样做，而只是承认，日本在二战期间为无辜的人带来了"无可计量的破坏和苦难"，并称日本历届政府对过去的战争行为不断表示"深切反省和衷心道歉"，并说这一立场是"不可动摇的"。 但他同时也强调说，虽然日本需要面对其过去的历史，但"不能让与战争无关的一代人背负着继续道歉的宿命"。 没有使用"侵略"字眼 安倍是在其官邸召开记者会并发表上述讲话的。而周六（15日）是日本当年投降的周年纪念日。虽然战争结束已经70年了，但曾经在当年受到日本侵略的东亚国家，特别是中国和韩国，一直都对日本对过去的战争侵略行为缺乏"歉意"表示不满。 而安倍在讲话中并没有直接使用"侵略"的字眼，而只是表示，日本永远不会"重蹈战争的恐怖"。他说，使用武力不能作为解决国际纷争的手段，未来将以"外交和政治手段"来解决问题，并称会和殖民统治诀别。 安倍晋三还指出，"（日本）继续坚持不战誓言是讲话的最重要信息"。 安倍在讲话中还间接提到"慰安妇"问题，他说，"不能忘记在战场背后那些名誉与尊严都深深受到伤害的女性们"。 值得注意的是，安倍在讲话中也讲到亚洲邻邦在战争中蒙受的苦难，并且同时特别提到中国、韩国、印尼、菲律宾和台湾5个国家和地区的名字。