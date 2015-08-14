国家体育日之际 文化和体育部举行表彰大会

哈通社阿斯塔纳8月14日电 每年8月的第三个星期日是哈萨克斯坦体育日。在今年的国家体育日来临之际，文化和体育部14日在阿斯塔纳举行大会，表彰为我国体育事业的发展作出卓越贡献的运动员、教练以及社会人士。

文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒在会上表示，取得独立后24年中，我国经历了建国初期的社会萧条、经济瘫痪以及之后的两次全球性经济危机的强烈冲击。但我们克服了所有困难，走到了今天。近些年，我国在国际舞台上的地位不断得到提升，国家社会经济发展取得了举世瞩目的骄人的成绩，体育事业更是蒸蒸日上。独立至今，我国共诞生59名奥运会获奖运动员，其中17名奥运会金牌得主，另有163名运动员在其它各类国际赛事中获奖。这些优异的成绩一方面归功于运动员们不懈的努力和教练细心的指导，另一方面与国家加大对体育事业的投入有紧密联系。

阿尔斯坦别克还对国家体育事业的未来发展发表了看法，对在体育事业中做出杰出贡献的运动员和教练进行了表彰，激励体育健儿们日后更加努力进取。

据悉，为获得2016年里约热内卢奥运会参赛资格，哈萨克斯坦体育健儿们日后需参加包括43个亚锦赛、31个世锦赛和140个多级别比赛在内的至少200个各类国际赛事。（编译：塔布斯）