重视四个技巧 写出完美电邮

哈通社阿斯塔纳8月15日电 据BBC英伦网消息，哈佛商学院刊物日前制作了一份指导人们如何写出完美电子邮件的技巧之南。

无论你是否喜欢电子邮件，这种通信渠道都不会消失--尤其是在工作场所。2014年，在全球每天发送的电子邮件中，商务电子邮件大约占到55%--平均而言，我们每人每天接收和发送的电子邮件多达121封。 每天都有这么多电子信息"飞来飞去"，也就难怪我们会经常犯错了。从令人不解的标题到不合时宜的表情符号，多数员工仍然需要付出很多努力才能真正掌握专业电子邮件的撰写技巧。 《哈佛商业评论》也曾经在电子邮件问题上遭遇过与我们相同的困惑，并制作了一份改进电子邮件撰写的技巧指南。 标题明确 《哈佛商业评论》表示，标题栏应当简明扼要，强调所需采取的行动。如果说标题栏对吸引读者注意非常重要，那么字体便是留住读者的关键。《哈佛商业评论》建议使用Arial、Helvetica和Verdana等简洁易读的黑色字体，而且同一封邮件中的字体数量不宜超过3种。 内容卖萌 只有当给你发邮件的人也使用表情符号时，你才可以在给对方的工作邮件中使用表情符号。打字错误未必都是无可挽回的灾难。《哈佛商业评论》表示，对高级管理者来说，有意的打字错误或许是个明智做法，既能展现自己的真诚，又不会让人以为你总是一丝不苟地撰写邮件。然而，这种表现感情真挚的方式很容易跨越显得不够专业的界限--所以在故意制造打字错误之前一定要三思。 重视语法 如果你一天早上连着发了好几十封电子邮件，就很容易忽视标点符号或大写字母。应该多花些时间来打磨这些细微之处。这可以节省收信人的阅读时间，也能避免随后额外花费时间来澄清自己的意思。 为了避免引人反感，应该尽可能保持电子邮件的内容言简意赅。一些专家建议将内容保持在一屏之内。即使在内容较短的邮件中，也不要把文字堆积成块，应该突出要点并充分分割段落。最重要的在于，尽量表明意图、直奔主题，这样才能节约所有人的时间。 三思而行 在点击"发送"按钮之前，应该再次检查电子邮件的内容，确保所有的收件人都有必要阅读这封邮件。《哈佛商业评论》建议，如有必要，可以把其他人列入收件人名单，但除非你有十足的把握，否则不要使用隐藏收件人名字的发送方式，以免"给人留下行事不得体的印象。" 虽然电子邮件通常都是必要的交流渠道，但请不要忘记，有时候当面交流或者电话沟通的效果反而更好。如果存在冲突或者有坏消息出现，文字信息便有可能出现歧义，具体取决于收件人的情绪。在这种情况下，面对面的交流或者通过电话或Skype进行沟通，往往有助于消除紧张情绪。 毕竟，人与人展开直接交流时往往更有礼貌，也更容易理解他人的内心感受。相比而言，电脑屏幕上用像素堆砌的文字显得有些不近人情。