欧洲：希腊债务可持续性堪忧

哈通社阿斯塔纳8月15日电 据英国《金融时报》消息，监督希腊纾困的欧洲机构对该国债务的可持续性表示"严重关切"，这使欧方的口径与国际货币基金组织(IMF)比较悲观的评估基本一致。

欧盟委员会(European Commission)和欧洲央行(ECB)在一项新的分析中提出，债务减免措施（包括延长还款期）将使雅典方面能够实现债务可持续--这正是IMF倡导的解决方案。他们表示，这样的举措将意味着不需要全面减记债务。

这个结论有利于希腊总理齐普拉斯•亚历克西斯(Alexis Tsipras)，他正在推动该国议会通过一项备受争议的改革和财政紧缩计划，这是各方在周二达成框架协议的850亿欧元新救助计划的一部分。另一方面，这个结论将使柏林方面受到压力，要求其在希腊的债权人今秋讨论这个问题时，支持向希腊提供大幅债务减免。

但这项研究也可能加剧德国对于推进新纾困计划的担忧。德国总理安格拉•默克尔(Angela Merkel)领导的保守的基民盟/基社盟(CDU/CSU)执政联盟，本来就对希腊兑现改革承诺、为经济复苏创造条件的能力持怀疑态度。

对于希腊要求债务减免的呼吁，德国和其他一些强硬的欧元区成员国一直不屑一顾。他们称，根据欧盟条约，任何"名义减记"都是不合法的。

但上述欧洲机构的分析表明，延长偿债期限，加上其他宽限期安排，将意味着没有必要进行全面减记。

分析报告称，若不能延长偿债期限，也没有类似行动，就会存在"对于希腊公共债务可持续性的严重关切"。

欧元区财长将于今日辩论雅典方面与纾困监督员就新的850亿欧元救助方案达成的框架协议。德国曾表示，这份协议力度不够，并希望有更多时间来敲定细节。

但是，柏林方面不愿支持新救助方案的立场，正使其越来越孤立，因为其他强硬的欧元区伙伴已表示赞同。芬兰财长亚历克斯•斯图布(Alex Stubb)表示，他准备同意新的纾困方案。"我们正在翻开这场危机的新的一页。希望我们会看到希腊回到复苏的道路上。我们从雅典方面获得的承诺很可能比过去诚恳了一些。"

虽然正式讨论债务减免将是夏季以后的事情，但此事仍可能成为今日磋商中的一个议题。柏林方面坚持要求IMF首先承诺全面参与新的希腊纾困，然后才会决定是否支持协议。其他立场强硬的成员国也希望IMF参与。但IMF上月警告，如果希腊的债务是不可持续的，它可能无法参与对该国的第三轮纾困。