天津爆炸：政府下令所有人撤离至三公里外

哈通社阿斯塔纳8月15日电 据BBC报道，天津市政府15日（星期六）要求天津爆炸核心区域三公里内所有人员需全部撤离，据报专业人员正在对氰化钠进行专业处理。

据新京报报导，由于风向即将改变，有毒物质可能扩散，所以撤离出事地点方圆三公里内的所有人员，而氰化钠储存在核心爆炸区东侧。 政府已派出国家核生化应急救援队官兵佩戴防护装备，准备进入核心区建筑展开搜救工作。 中国官媒《环球时报》在微博解释撤离的原因时说："准备开始用双氧水处理氰化钠，双氧水是易燃易爆品，与氰化钠反应会产生刺激的氨气，也防 止有任何化学反应造成不良的后果。" 据天津市委宣传部副部长龚建生说，目前天津港"8•12"瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故已造成85人死亡，其中消防人员21人。 此外，住院总人数721人，其中危重症33人；已经出院40人。 2015年8月15日，天津港"8·12"瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故现场被毁坏的车辆再次发生爆炸 目前天津港"8·12"瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故已造成85人死亡 据报由于风向即将改变，有毒物质可能扩散，所以撤离出事地点方圆三公里内的所有人员 双氧水是易燃易爆品，与氰化钠反应会产生刺激的氨气