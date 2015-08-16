美国共和党关键议员决定对伊朗核协议投反对票

哈通社阿斯塔纳8月16日电 据美国媒体消息，目前距离美国国会就美国等几个大国同伊朗之间达成的核协议投票的最后期限,只有一个月的时间了。共和党一位参议员星期六表示，将对这一协议投反对票。由此,奥巴马总统在国会就这个问题赢得跨党派支持的期待，看来要落空了。

来自亚利桑那州的共和党籍参议员杰夫.弗雷克是白宫方面一直想要争取的一个主要对象。然而，这位参议员星期六发表声明说，尽管他支持同伊朗之间进行协商，但是他不支持美国、英国、法国、俄罗斯、中国、还有德国最后同伊朗之间达成的协议。 身为参议院外交事务委员会成员的弗雷克参议员说，协议所达成的能够在一段时期内限制伊朗研发核武器的能力这方面的好处，不足以取代国会方 面以及未来的总统所因此而面临的高度的限制.弗雷克议员认为，无论是白宫，还是国会，根据这项协议，未来都很难对伊朗施加有效的压力。 弗雷克在星期六发布的声明中说，希望伊朗在核武器研发方面的意念15年之后会有变化，这或许是值得试一试的，但是，想要相信伊朗在区域间的行为很快就将有所改善，而与此同时又失去了迫使它改善的工具，这是不值得一试的。