房产中介行业良性发展急需法律保障

哈通社阿斯塔纳8月16日电 据哈巴尔电视台报道，记者从有关部门获悉，我国目前共有房产中介公司2000余家，其中仅15家经过国家相关部门认证。在这些房产中介公司内参与大额交易的中介从业人员，只有1% 接受过系统的高等教育。事实上，房产中介业这种混乱现象已慢慢成为广大消费者面临的潜在问题。

房产中介服务最早起源于美国。经过100多年的发展，房产中介服务成为一个具有工作涉及面广，兼具综合性、广泛性特点的行业，同时也是多学科知识综合能力的体现。因此，要胜任房地产中介服务工作不仅需要精通房地产业务、房地产法律等方面的知识，而且还需要有较强的获取和分析多方面信息的能力以及较强的沟通能力。但由于我国房地产中介行业发展相对落后，从业门槛相对较低，也没有设立专门的培训机构从事相关专业人才的培养。因此从业人员资格认证制度尚不规范，匆匆上岗的绝大多数都没有从事过相关工作的经历，甚至学历普遍较低，再加上过份追求商业利益、不讲诚信等不良作风，大大降低了房地产中介服务业的行业信誉度，阻碍了行业的健康发展。

另一方面，到目前为止，我国有关房地产中介服务法律法规尚处于初级阶段，体系尚不完善，而且相关规定过于笼统，缺乏可操作性，还难以涵盖所有法律关系。在这种法律法规起不到约束作用的情况下，房产中介服务机构制订了一系列行业潜规则，如房产交易收取双向佣金。这在某种程度上大大阻碍了房地产市场的健康发展，同时还加重了消费者不必要的负担。如果相关法律法规能够进一步得到完善，我国房产中介服务的质量想必会有所提升。（编译：塔布斯）