图片故事：乌兹别克斯坦哈萨克人的割礼庆典

哈通社阿斯塔纳8月17日电 割礼是伊斯兰教的礼仪，即在男孩儿5岁至7岁时要切除生殖器包皮，然而这一宗教仪式，在文化融合中也打上了民族习俗的烙印。距乌兹别克斯坦首都塔什干80公里的詹穆拜乡，居住着为数众多的哈萨克人，这几天，这里的居民们正在为了庆祝孩子们的割礼而进行着准备。

这场庆典的主角——詹多思。他是当地居民多斯詹与哈丽丹的儿子，也是当地德高望重的老人卡德尔拜老先生的孙儿。实际上，小男孩儿的割礼手术在很久前就已经做好了，只是庆祝典礼一直拖到了现在 人们正在为庆典做准备。乡里的年轻人、小孩儿父亲的同学，以及亲朋好友们都在尽力提供帮助 根据传统，要向参加庆典的客人们提供以抓饭为主食的早间餐 孩子的祖母阿娜尔老太太和亲友们一起，正在为庆典烹制面点 早间宴会就要开始了，乐手们正在调试自己的乐器 正在填写邀请函 孩子的祖父卡德尔拜老先生（阿娜尔老太太的丈夫）正在逐一填写和检查邀请函，以免遗漏那些应该被邀请的客人 詹穆拜乡里的老人们。无论任何庆典、婚礼、宴会，这德高望重的老人都是主人们的座上宾 邻居们都自发前来帮助主人家准备宴席 献给孩子的小马驹。这种传统的献礼，有时会多达十匹。这匹小马是孩子父亲多斯詹的几位同学一起赠送的，他们的妻 子正在将马驹送去马厩 宴席开始了，热气腾腾的抓饭将被送到女士们的长桌上 正在亲吻孙儿的阿娜尔老太太 为准备宴席而辛苦了多日的女士们，正在跳舞，享受庆典的欢乐 即使是老人们，在民族音乐和歌曲的伴奏下，也忍不住挑起了舞 宴席仍在继续，而作为献礼的马匹正在屋外悠闲的吃草（编译：塔尔）