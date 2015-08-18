独联体国家旅游消费最高城市名单出炉 阿拉木图名列第三（图）

哈通社阿斯塔纳8月17日电 俄媒Oktogo.ru日前对独联体国家各旅游城市的花销进行了一个统计，并按照花销的高地依次排列，公布了一份《独联体国家旅游消费最高城市排行榜》。

在这份排行榜中，哈萨克斯坦"南都"阿拉木图榜上有名，位列消费最高旅游城市第三名。而首都阿斯塔纳也可谓"紧随其后"，在榜单中占据第七高位。 在Oktogo.ru对俄罗斯游客的采访中，大多数俄罗斯游客均表示在阿拉木图市一日花销平均为5000卢布。独联体国家中，接待俄罗斯游客数量最多的城市巴库--日开销近6000卢布，而俄罗斯游客普遍认为花销最少的旅游城市是比什凯克--日开销仅1200卢布。 不过这份榜单不仅只针对俄罗斯一国游客而言，而是综合了整个独联体国家各国游客消费水平后所取的平均值进行排名。下面就让我们一起看看都有哪些城市上榜了吧。 独联体国家旅游消费最高城市排行榜 第1名-- 明斯克 第2名-- 第比利斯 第3名-- 阿拉木图 第4名-- 基辅 第5名-- 埃里温 第6名--巴库 第7名-- 阿斯塔纳 第8名--比什凯克 第9名-- 基希讷乌 第10名--塔什干 （编译：塔尔）