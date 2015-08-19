外媒：近万亿美元流出新兴市场

哈通社阿斯塔纳8月19日电 据英国《金融时报》19日消息，过去13个月已有1万亿美元的资本洪流退出新兴市场，差不多两倍于金融危机期间的资本流出。各方对全球发展中经济体信心低落。

持续的资本外流强化了这样的担忧：遭受经济增长放缓和本币走低的新兴市场经济体，正在交出它们扮演了多年的全球经济增长火车头的角色，转而沦为需求的拖累。

分析师们表示，随着人们对预期的美联储加息感到紧张，加上中国的人民币本月贬值，资本流出可能会提速。

"这些流出远未结束，"投行NN投资伙伴(NN Investment Partners)的新兴市场高级策略师马尔滕-扬•巴库姆表示。当一个国家的投资者、企业、金融机构和其他实体纷纷把资金转移到海外时，就会导致资本流出，进而对该国货币的汇率形成下行压力。

根据NN对官方数据的汇总整理和估计，在截至7月底的13个月里，19个最大新兴市场经济体的资本净流出总量达到9402亿美元，近乎两倍于2008-09年金融危机时三个季度的4800亿美元净流出总量。

资本流出标志着一个急剧逆转；金融危机过后的6年里，随着新兴市场帮助重振虚弱的全球经济，它们曾得到强劲的资本流入。NN发现，从2009年7月到去年6月底，上述19个新兴市场的资本净流入总量达到2万亿美元。

资金不断外流已经引发了一个恶性循环。新兴市场货币兑美元汇率大幅下降，抑制了进口需求，压低了总需求。以今年6月为例，根据凯投宏观(Capital Economics)编制的移动平均数据，新兴市场的进口同比降低13.2%。

"新兴市场进口崩溃，反映了更为根本的需求下降，因为资本外流迫使国内需求萎缩，同时大宗商品价格走低导致大宗商品生产国的收入缩水，"凯投宏观的尼尔•希林表示。"到目前为止，没有什么迹象显示我们已经触底。"

新兴市场货币昨日再度受压，因为交易员们判断，中国引导人民币贬值之举，使汇市失去了一根难得的稳定支柱。此外，上海和深圳股市的主要指数昨日分别下跌6.1%和6.6%，削弱了人们对北京方面有能力重振经济增长的信心。

"新兴市场货币眼下面临着最糟糕的风暴，"法国兴业银行策略师贝恩德•伯格表示。"对全球经济增长的担忧主要由新兴市场国家的显著放缓驱动，而发达国家的温吞复苏不够强劲，不足以抵消中国和其他新兴国家的疲弱。"

市场预期美联储将在今秋加息，这支撑了美元相对于发展中国家货币的强势，同时，对于中国经济以及土耳其、俄罗斯、巴西和马来西亚政治紧张的担心，正在削弱总体信心。

土耳其里拉昨日走低1%，俄罗斯卢布也在本周下跌，这些货币都受到不确定性的打击。