外交部副部长卓什巴耶夫接受中国媒体《南方周末》专访

哈通社阿斯塔纳8月21日电 8月24日，哈萨克斯坦第一副外长拉普尔•卓什巴耶夫将访问中国，并将与中国国家旅游局局长和中国贸促会领导就2017阿斯塔纳世博会相关问题进行会谈。在访华前夕，就目前阿斯塔纳世博会的筹备进展情况，卓什巴耶夫接受了中国媒体《南方周末》记者的专访。

专访内容全文如下：

"世博会将成为留给国家的遗产" 南方周末： 请您谈谈2017年阿斯塔纳世博会对哈萨克斯坦的发展有怎样的意义？ 卓什巴耶夫：阿斯塔纳世博会是一个国家性的项目，对哈萨克斯坦来说是一个获得新能源和绿色技术的绝佳契机。世博会的举办对国家形象产生积极影响，促进经济发展。我们国家提出了最迫切的主题之一："未来能源"，即可替代的再生性能源。世博会的举办，其影响是多方面的。 在国际层面上，阿斯塔纳世博会将成为世界能源领域创新的平台。特别是，将为可替代再生能源的开发做出贡献。 在国家层面看，阿斯塔纳世博会对社会经济的影响是长远的，它将促进国家经济的进一步多元化和现代化，帮助哈萨克斯坦向"绿色经济"转型。 就地方层面看，旅游业、酒店和服务业将迎来大量人流量。这就同时关系到中小型企业的发展，会出现新的工作机会。 这样一来，阿斯塔纳世博会将成为留给国家的遗产，促进国家未来的发展。 南方周末:您作为阿斯塔纳世博会的国家协调员，已经在许多国家开展了会谈。根据会谈结果，已经有多少国家确定参加世博会，以及如何吸引其他国家参与到活动当中？ 卓什巴耶夫：首先我想指出，2014年6月11日，在国际展览局于法国巴黎召开的第155次会议上，哈萨克斯坦获得了邀请参与方的权力。同时，我们以哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫总统的名义，通过外交渠道向各个国家和国际组织发送了149分正式邀请函。 今天，我们正开展一项全球性的大型工作，吸引更多的国家参与阿斯塔纳世博会。根据我访问的汇总，149个国家中，已经有34个国家、4个国际组织正式确认了参与阿斯塔纳世博会（阿塞拜疆，安哥拉，亚美尼亚，白俄罗斯，瓦努阿图，越南，冈比亚，德国，洪都拉斯，格林纳达，格鲁吉亚，以色列，印度，吉尔吉斯斯坦，古巴，朝鲜，利比里亚，立陶宛，马来西亚，马绍尔群岛，摩纳哥，巴基斯坦，俄罗斯，罗马尼亚，瑙鲁，塞内加尔，圣文森特和格林纳丁斯，圣基茨和尼维斯，塔吉克斯坦，土耳其，土库曼斯坦，法国，瑞士，日本；以及国际组织：经济合作与发展组织，联合国工业发展组织，亚太经社理事会，联合国教科文组织）。同时，16个国家已经非书面地表达参加意愿（奥地利，保加利亚，英国，匈牙利，西班牙，中国，韩国，吉尔吉斯斯坦，拉脱维亚，立陶宛，马达加斯加，蒙古，荷兰，阿联酋，瑞典，乌兹别克斯坦）。这说明我们团队不懈开展的工作是有成效的。 今年，我们面临着一项大任务，即确认近60个国家参与世博会。我们计划还将访问欧洲、美国和亚洲。这项筹备工作具有特殊意义，因为100多个国家和超过10个国际组织将参与2017年世博会。

创新和新技术将深入生活 南方周末:在世博会框架内，酒店餐饮业以及阿斯塔纳国际机场的筹备工作进展如何？ 卓什巴耶夫：我们正在根据阿斯塔纳世博会《世博推荐》制定服务领域和服务项目方案，包括位置分布的要求，公共饮食，客运组织以及其他项目等，以及在其符合要求的情况下提供相应的许可证。此外，也正积极开展工作，提高服务业人员的专业水平。 当前机场正建设新的客运航站楼，游客年运输量达到750万人次。预计将于2017年第一季度投入使用。同时正建设两个客运站和火车站。我们计划建设超过70个高档酒店，正建设世博展馆、服务区，173.4公顷面积的住宅区也将在两年内建成。在世博会展区范围内计划建设绿色经济项目-智能电网，创新能源建筑等。这类高新技术项目是实现国家技术发展巨大突破的良好契机。在世博会之后，在首都不仅仅可以看到拥有新的现代化建筑和基础设施的街区，创新理念实践的建筑，更重要的是，创新和新技术可以从质的层面深入到国家的生活当中。 南方周末:通常，在举行像世博会这样的大型活动之后，一些为这些活动专门建设的设施被停用，或因为高昂的维护费用在展会后被废弃。您如何看待阿斯塔纳世博会之后的这些综合设施的清点问题？ 卓什巴耶夫：哈萨克斯坦总统高度重视世博会之后的设施利用问题。总统给阿斯塔纳世博会运营公司下达了任务：保证世博会后相关工程的工作负荷。 根据国际经验，阿斯塔纳世博会的所有场馆，文化和居民设施和伴随的其他设施的建设都会考虑到会后的利用率。2017年以后，展馆和新型建筑将成为阿斯塔纳新的金融中心。大部分的设施使用的都是绿色能源，包括风能和太阳能。一部分的综合设施将用于纳扎尔巴耶夫大学的辅助基地，其学生和研究者可以在其中研究新的技术。

中哈将考虑实行免签 南方周末:外国客人的签证问题如何解决？哈中关系中较难解决的问题就是获得签证困难。因此，在世博会来临之际，是否会面向中国公民实施免签政策？ 卓什巴耶夫：众所周知，近年来由于哈中关系的积极发展，两国公民的互相往来人数急剧增加。人员往来尤其在夏季休假的时间特别频繁。因此自然对中方签证的获取造成了一定的困难。 这个问题由双方共同协调，中国和哈萨克斯坦外交部正考虑实行免签政策， 并努力在相互的基础上解决这些问题。同时，2017年是哈萨克斯坦的中国旅游年。考虑到两国之间将举办许多大型活动，我们争取解决该问题，并将与我们的中国同事一道，努力制定出双方都可行的解决办法。 况且，我们已经开始了针对外国公民的免签制度主干项目的实施。2014年6月11日起对10个国家的公民实行15日免签制度（美国，荷兰，英国，法国，德国，意大利，马来西亚，阿联酋，韩国和日本）。今年，另有9个国家新加入到免签名单当中：奥德利，比利时，摩纳哥，挪威，西班牙，瑞士，芬兰，新加坡和瑞典。这19个国家的公民可以在2017年12月31日之前免签进入哈萨克斯坦并停留不超过15天。今后，享受免签制度入境哈萨克斯坦的国家数量还在增加。已经确定了一些准备签署取消签证协议的国家。此外，近期将引入电子签证和团队签证。同时还将进行边境移民控制系统的完善工作。 南方周末: 对于我们两国关系发展中的新趋势和前景，您有何评价？ 卓什巴耶夫：我高度评价中哈两国在政治、经贸和文化人文等领域的双边和多边合作的前景，值得一提的是，近段时间以来两国关系不断巩固。我们在互利的基础上发展两国关系。希望两国之间的友好关系在未来越来越好。