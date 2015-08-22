天津爆炸：政府计划以市价回购受损房屋

哈通社阿斯塔纳8月22日电 据BBC援引中国媒体报道称，天津市政府已经同意，对在8月12日爆炸中受损的房屋以市场化方式回购，目前正在商讨有关细节。

中国社科院主管的《中国经营报》报道说，该报记者从受爆炸影响的多个居民小区业主那里获得了他们与天津滨海新区信访办官员的会谈记录，显示双方就受损房屋及室内财产赔偿达成初步意向。

据透露，政府将按照8月12日之前一周内所属片区的市场价均值确定房屋价值，并采取市场化运作进行回购。有业主还表示，政府将在周六（22日）派主要负责人就具体回购的细节商讨确认。 在爆炸现场周围有多个居民小区，而且距离爆炸点只有数百米的距离，因此在爆炸中受损严重。不少居民都是在爆炸品储藏库建立之前就已搬至现址居住，他们近日来多次举行抗议示威，要求政府回购受损的房屋。 细节仍待公布 在8月19日召开的第十场新闻发布会上，天津市委常委、滨海新区区委书记宗国英首次就回购受损房屋一事做出回应，表示，"该赔的就要赔，该理的就要理。" 不过，天津市滨海新区宣传部一位负责人对《中国经营报》记者也表示，有关政府回购受损房屋的"具体细节以新闻发布会为准"。 在中国社交媒体上，不少网民对于天津市政府打算回购爆炸受损房屋也纷纷发表评论。一些网友认为，这些小区居民无辜受损，政府有责任作出赔偿。 但也有一些网友认为，有关企业渎职造成意外，却由政府动用纳税人的钱作出赔偿，对其他纳税人也不公平。