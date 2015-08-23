经济增长之忧拖累全球股市大跌

哈通社阿斯塔纳8月23日电 据《华尔街日报》21日报道，围绕全球经济增速的担忧再度引发市场动荡，道琼斯指数创出18个月以来最大单日跌幅，黄金和国债价格走高。

此轮市场动荡是中国上周引导人民币贬值引发的不确定性正冲击全球金融市场的最新迹象。中国上周的决定导致人民币创下20年以来最大单日跌幅。

人民币贬值加剧了投资者对中国经济疲软将削弱能源和原材料需求的忧虑。一些投资者担心，中国和其他发展中国家的问题将影响到美国和欧洲，拖累美国和欧洲经济增速放缓，并使得美国联邦储备委员会（简称：美联储）准备在今年晚些时候进行2006年以来首次加息的计划面临更加复杂的局面。

经济增长放缓之忧在巴西、土耳其和俄罗斯等发展中国家最为严重。过去10年来，在发展中国家强劲增长而发达国家增长不均衡之际，这些国家曾是大规模投资资金流入的受益者。

现在，发展中国家正面临大量投资资金外流、本币大幅贬值以及经济表现疲软等问题。

Thornburg Developing World Fund投资组合经理威尔逊称，新兴市场面临的压力持续加大。他表示，很难想像全球一半经济体表现不佳的影响不会波及另一半经济体。该基金管理着17亿美元的资产并投资与新兴市场有经济联系的企业。

道琼斯工业股票平均价格指数周四收盘下跌358.04点，至16990.69点，跌幅2.1%，为年内最低收盘点位，也是去年10月以来首次收于17000点下方。这是该指数2011年以来的最大点数跌幅，同时也是去年2月以来的最大百分比跌幅。

欧洲、亚洲和南美洲大多数主要股指周四均出现下跌。德国DAX指数收跌2.3%，为连续第五个交易日下跌，也是过去11个交易日内的第九个下跌的交易日。该指数今年以来上涨6.4%，但目前较其4月高点低16%。

许多投资者表示，鉴于利率处于低位以及美国和欧洲的经济增长相互之间不均衡，他们仍然青睐美国股票，尽管美股的估值高于历史平均水平。但中国的政策决定以及大宗商品价格下挫带来的不确定性促使一些基金经理避险意识增强，等待股市下跌后才会增持头寸。

新兴市场货币可能遭遇20世纪90年代亚洲金融危机以来幅度最大的下跌。今年摩根大通新兴市场货币指数下跌11%，巴西雷亚尔、哥伦比亚比索和土耳其里拉分别贬值23%、22%和20%。

全球大宗商品需求不振令大宗商品出口国货币承压。

周四，石油和铜出口国哈萨克斯坦推动本币贬值以提振该国经济。本币贬值有助于降低该国出口商品价格。这是外汇市场今年遇到的最新意外冲击，此前瑞士和中国等国先后进行了汇率政策调整，这也给处于有利地位的投资者提供了获得高额利润的机会。

CRT Capital Group LLC新兴市场策略师Peter Lannigan称，对投资者而言，外汇交易是表达他们对一国看法的流动性最好的避险工具，外汇交易速度快，也可以进行大规模交易。

基准10年期美国国债收益率周四从周三的2.129%跌至2.084%，为4月30日以来最低水平。

Voya Investment Management首席市场策略师科泰(Douglas Cote)称，投资者正在寻求避险，中国引导人民币贬值的举动让市场大吃一惊，并加重了围绕全球经济增长前景的担忧。Voya管理着2,000多亿美元资产。

金价反弹至五周高点。纽约商交所Comex分部交投最活跃的十二月黄金期货合约结算价上涨25.30美元，至报1,153.20美元/盎司，涨幅2.2%。

RJO Futures驻芝加哥的资深大宗商品经纪人哈伯肯(Bob Haberkorn)称，黄金恢复了避险资产本色，人们想要持有一些稳定的资产。