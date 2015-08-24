养熊老人成杜尚别城市象征（图）

哈通社阿斯塔纳8月24日电 居住在塔吉克斯坦首都杜尚别市的老人塔拉普什沃和他饲养的熊玛利亚，多年来已经成为了这座城市的一个象征。

这对令人惊讶的组合，很多年前开始就成了杜尚别街头的独特风景。在街头巷尾，和他们碰面打招呼的人们显然早已经习惯了这只猛兽的存在，没有一个人表现出惊讶或者畏惧的情绪。 塔拉普什沃•谢伊霍夫老人于17年前，在帕米尔高原山脉中发现了玛利亚。当时，玛利亚还是一只刚刚出生没多久的小熊，正趴在母亲的尸体边。老人说，母熊很可能是被当地的猎人射杀的。在仁慈之心的驱动下，塔拉普什沃带走了小熊，随后的时光中，老人将这只失去了母亲的小熊取名玛利亚，视如己出，悉心照顾至今。 "我始终把她当做是我自己的孩子，别人的孩子吃什么我就给他吃什么。为了让她变得更聪明更强壮，我甚至找来了母乳来喂养她。而玛利亚也没有辜负我的期望，长成了一个聪明强壮的姑娘，而且十分善良，喜欢和人们相处。她就像是我的孩子，或者说是孙女可能更合适吧。"老人这样说。 随后塔拉普什沃老人还很开心的讲起了自己和玛利亚过去在街上的一些轶事。"比如说，以前有一次我们一起逛街，那些从我们身边路过的人没有一个跟我们打招呼的，我就对玛利亚说‘你瞧，现在的人多没礼貌啊，见个面连招呼都不打。不如这样，我们俩一起站在这儿，教教他们该怎么和人礼貌的打招呼吧。'玛利亚听懂了我的意思，立马就站到一边，不停地向路过的人敬礼、招手，而我就在一旁向人们说‘大家看啊，我的熊孩子多有礼貌啊！'"说罢老人哈哈大笑起来。 如今在杜尚别，老人和他的熊几乎无人不知无人不晓。玛利亚热衷于同人们合影，而且很喜欢在市中心公园的草坪上翻滚、休憩。神奇的是，玛利亚对各种草药十分敏感，经常给老人采来一些具有药用价值的植物。拜玛利亚所赐，塔拉普什沃老人还自学了一套草药疗法，据说对治疗一些杂症颇有疗效。 塔拉普什沃老人今年将年满80周岁，十年前他第二次步入了婚姻的殿堂。老人膝下儿女众多，最小的儿子今年将满入学年龄。（编译：塔尔）