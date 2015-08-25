朝鲜半岛南北双方达成协议

哈通社阿斯塔纳8月25日电 据美国媒体报道，韩国星期二同意停止向朝鲜进行宣传广播，之前平壤对最近两名韩国士兵被地雷炸伤一事表达"歉意"。这一协议是在双方进行了30个小时的紧张谈判后达成的。谈判是为了化解朝鲜半岛上最新一轮可能导致军事冲突的对峙。

韩国总统安全顾问金宽镇说，南北双方同意将就改善关系尽快在首尔或者平壤举行会谈。双方在62年前签署停战协议，而非和平条约之后结束朝鲜 战争。双方表示将在九月份重新开始让在冷战时期被迫分离的家庭团聚。 作为韩国的坚定盟友，美国对这一协议表示欢迎，并指出美国希望朝鲜半岛的紧张局势得到缓和。 美国国务院发言人科比称协议是一个妥协。他说现在要看朝鲜在两国边境地带的军事行动问题上"不光是许诺，还要有行动。" 星期一早上，韩国总统朴槿惠要求朝鲜为两名韩国边防士兵本月早些时候被地雷炸伤一事表示道歉。首尔说，如果朝鲜不道歉就不会停止边境的扩音器宣传广播。朝鲜一直否认对此事负责。 在南北方交界的板门店进行的紧急会谈星期六开始，当时平壤提出要韩国停止越界宣传广播、否则面临军事袭击的最后期限刚过。 双方的谈判进行了三天后仍没有任何取得进展的迹象。南北方都派出各自的高层军事官员和外交官为谈判代表。 曾任韩国外交部长的联合国秘书长潘基文曾敦促双方"加倍"努力达成妥协。