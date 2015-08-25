中国股市上演“黑色星期一” 引发全球市场震荡

哈通社阿斯塔纳8月25日电 英国《金融时报》24日报道，在这个连中国政府喉舌都形容为"黑色星期一"的动荡交易日，中国股市收跌8.5%，令人们愈发担心"中国制造"的经济放缓将在全球引发震荡。

作为这种恐惧心态的表现，已成惊弓之鸟的投资者在几乎所有市场抛售几乎所有类别的资产。亚洲股指全线下跌。油价跌至6年低点。就连传统避险资产黄金的价格，也中断了连续5天的涨势，下跌了0.6%。

自中国央行8月11日让人民币贬值以来，全球股市的市值已蒸发了逾5.5万亿美元。虽然中国政府宣称人民币贬值之举是一种市场自由化举措，但许多分析师认为此举是为了提振出口——之前出台的其他刺激政策未能推动经济实现复苏。

正如中国曾为全球消费者带来受欢迎的通胀减速一样，如今中国将向世界输出其自身的经济疲软。中国对世界的影响力也要比以前大得多，它的经济规模目前占世界经济的15%，近些年来全球经济增长的一半由中国贡献。

IG市场分析师安格斯•尼科尔森表示："眼下是中国面临的一个关键时刻。股市直线下跌，银行体系日益缺乏流动性，资金外流加剧，经济增长迅速放缓。"

上周，上证综指下跌了11.5%，助长了对中国央行出台某种刺激的期望，可能性较大的是下调银行存款准备金率，从而释放更多流动性。

但中国政府却按兵不动，弃守了被视为上证综指一道防线的3500点关口。该指数在今日开盘后的第一秒就击穿了这一防线，并一路下滑，直到跌至3191点（跌幅达9%），即今年3月以来的最低点位，抹去了全年的涨幅。该指数后收跌8.5%。

在沪市的1114只股票中，近900只跌幅逾9.9%，只有5只上涨。

渣打银行驻香港经济学家丁爽认为，由于人民币近期的贬值很有可能加快了资本外流，"央行很有必要（以降准方式向银行体系）注入流动性"。

降准还会提振市场的信心。不过，丁爽表示，中国政府正陷入一种两难境地：一方面需要支撑放缓的经济，一方面又希望推行更广泛的改革。

他说："一方面，他们不想让地方政府融资平台再次大举借债，但另一方面，经济又很疲软，他们希望信贷增长处于一种合理的水平。"

截至本文发稿时，欧元兑美元汇率上涨了0.6%，意味着投资者已调低了对美联储(Fed)何时将开始加息的预期。

在纽约，股指期货行情暗示，标普500指数将下跌2.5%。

法国农业信贷银行分析师表示："谨慎依然是有道理的。欧元等货币很可能仍会得到有力的支撑，至少在货币政策预期再次主导市场前是如此。"

中国"黑色星期一"引发全球抛售

中国股市昨日暴跌——官方的新华社称其为"黑色星期一"——引发了国际市场凶猛的抛售潮，人们普遍担忧中国经济增长放缓对全球经济的潜在影响。

市场动荡似乎降低了美联储(Fed)下月加息的可能性，甚至可能促使其推迟至2016年。美国前财长劳伦斯•萨默斯昨日在英国《金融时报》撰文称，在最近的将来加息将是一个"严重错误"，将危及稳定。

上海股市暴跌蔓延至亚洲和欧洲股市，导致美国股市开盘大跌，标普500指数(S&P 500)一度下跌5.3%。然而，一些投资者重新进场，使得美国基准股指跌幅在纽约午后收窄至1.2%，但收市时，标普500指数仍然下跌了3.9%，道琼斯工业平均指数则下挫了3.6%，纳斯达克综合指数下滑了3.8%。

昨日市场剧烈波动，苹果股价一度下跌13%，后来反弹至上涨2%，通用电气一度下跌21.2%，阿里巴巴曾短暂下跌15%。

欧洲的Eurofirst 300指数一度下跌8.2%，随后跌幅有所收窄，但收盘仍下跌5.4%——这是自金融危机以来最为糟糕的一天。在伦敦，富时100指数(FTSE 100)下跌4.7%，创下自2011年9月以来最大的单日跌幅。

油价下跌，跌幅超过6%，跌至金融危机以来未见的低位，大宗商品和大宗商品股票以及新兴市场货币遭受重创。

随着资金出逃股市，作为恐慌投资者避风港的美国国债价格上涨，10年期美国政府债券收益率自今年4月以来首次下跌至2%以下。美联储下月加息的可能性明显下降，这导致美元走低——美元兑欧元汇率下跌1.7%，至7个月以来的最低点，美元兑日元下跌3%。

黑色星期一：护盘国家队何在？

在过去七周支出大约2000亿美元购买股票以支撑不断下跌的股价后，北京方面昨日在上证综指下跌8.5%之际选择不出手干预，向市场力量屈服。

昨日的跌幅是2007年2月以来最糟糕的。但是，与上月政府发起空前救市努力以来的多数类似日子不同，由国有股票买家组成的"国家队"没有进场护盘。

北京的领导人似乎已为时已晚地得出结论：要顶住股市的"重力"，代价实在太高了，而且最终是徒劳的，尤其是在政府还在大举干预汇市以阻止人民币进一步贬值之际。据熟悉中国央行及其市场干预操作的人士透露，自中国央行8月11日引导人民币贬值，并推出"以市场为导向"的汇率形成机制以来，该行已不得不投入高达2000亿美元的国家外汇储备，以阻止人民币的跌幅超出其希望的范围。

这些知情人士称，这比中国央行在此前两年为保持人民币兑美元汇率处于理想区间而投入的资金还要多。

在股市和汇市两条战线上进行大规模干预，导致许多人质疑：中国政府是否在控制局势？他们是不是犯下了一连串的政策失误?

"他们现在的问题是，他们动用了高达4000亿美元支撑汇率和股市，而他们现在的处境比当初更糟。"与中国央行关系密切的一名人士表示，"我认为他们当初有点过于自信，低估了人民币贬值将会引发的全球强烈反应。"

在8月11日后的最初几天里，中国央行允许人民币贬值大约4.5%。但此后该行似乎实际上已再度让人民币汇率盯住美元。

但这只是通过干预汇市实现的，中国央行公开市场部门的政府交易员在在岸市场交易的最后一小时买入人民币，卖出美元，规模达到每日大约100亿美元。

意义更为重大的是，追踪中国央行在岸和离岸活动的不止一名人士称，中国央行已首次开始以可观规模干预香港和伦敦的离岸汇市。

"过去，我们知道他们在零打碎敲地操盘（被称为CNH的离岸人民币），但自人民币最近贬值以来，我们可以清楚地看到他们活跃于离岸市场，"其中一人表示。

中国拥有全球规模最大的外汇储备，在7月底达到3.65万亿美元，但它现在动用这些储备的速度和过去积累储备的速度差不多。

在中国基准股指上周下跌近12%之后，多数分析师和经济学家曾预计，政府将在上周末宣布新的货币政策放松措施，最有可能的是降低银行存款准备金率。

曾经是中国央行货币政策委员会委员的的两名学者余永定和李稻葵表示，预计此举仍将在未来几周内出台，尽管它会加大人民币汇率下行压力，使央行的工作进一步复杂化。

"世界各地的人们眼下都在注视着中国经济，中国的货币政策（就全球重要性而言）现在仅次于美联储，"身为清华大学经济管理学院中国与世界经济研究中心(CCWE)主任的李稻葵表示，"我预期在未来几天和几周会有更多的（刺激）措施出台。中国央行在眼下这个关键时刻有所作为，不仅支持中国经济，还将支持新兴市场。"

考虑到中国受到这么多的关注，以及它在国际市场上造成的混乱，一些全球投资者对中国威权领导人一贯的不透明感到费解。

自8月11日人民币贬值以来，中国央行行长周小川一直没有公开露面，而其他共产党高级领导人最近几乎提都不提市场暴跌。

在中国官方媒体昨日发表的一篇文章里，总理李克强要求高级党政官员付出更大努力发展中国的3D打印业，却避谈市场动荡或整体经济日趋明显的放缓。

投资者探求股市暴跌原因

另据《华尔街日报》25日报道，围绕中国经济的担忧加重，引发全球市场加速下跌，投资者在试图评估这轮暴跌究竟只是一次短期回调还是更深层次问题的信号。

道琼斯指数周一开盘急跌1,089点，比五年前的"闪电崩盘"跌幅还大，该指数收盘跌588.40点，较年初水平下跌11%。

几乎没有市场能够幸免于难。欧洲和亚洲股市跌幅更深，上证综指暴跌8.5%，跌至年初水平下方，6月份触顶时该指数涨幅一度达到60%。

纽约市场油价跌破每桶39美元，新兴市场货币如土耳其里拉和俄罗斯卢布等兑美元均下挫。

欧元和美国国债是例外，成为投资者寻求避险资产的受益者。

摩根大通周一早盘跌幅一度超过20%，股市惨烈可见一斑，这也让许多观察人士感到不解，因为美国经济基本没有表现出过去市场大幅回调之前的危险信号。经济继续扩张，除能源行业之外的企业利润维持高位，在利率水平处于历史低位之际信贷依然普遍宽松，即便是一些信用评级在垃圾级别的公司也是如此。

不过若跌势持续，市场震荡可能会影响到美国经济。大范围的市场下跌已经令全球官员，尤其是美国联邦储备委员会（简称：美联储）官员的担忧升温。美联储官员们正在讨论是否在今年加息。此外，欧元升值及新兴市场动荡也在威胁本就脆弱的欧洲出口型经济体。

与此同时，中国正在推行新措施来提振借贷和经济增长。上证综指周一大跌，创八年多来的最大单日百分比跌幅，其影响蔓延到亚洲其他国家，日经指数下跌4.6%，澳大利亚S&P/ASX 200指数下挫4.1%。

Aviva Investors的新兴市场债务主管斯皮兰称，金融市场的最新表现由市场人气及头寸推动，与目前的经济基本面没有多大关系。但他表示，市场表现与基本面并不是彼此绝缘的，它们会互相作用。Aviva Investors管理的资产规模超过3,850亿美元。

过去一周，仅标准普尔500指数的跌幅已经令市值蒸发了1.85万亿美元。

引发当前困境的潜在根源是，在美联储及全球其他央行推行宽松货币政策、推动股市及债市上涨时，他们未能刺激经济强劲增长。这使得投资者处在一个充满不确定性的位置，在低利率的背景下迎来新的威胁因素。

市场紧张情绪在周一得到了充分展现。道指早盘大跌，点数跌幅创该蓝筹股指数有史以来最高盘中水平。纽约证券交易所的股票成交量约66亿股，是日均成交量的近两倍，也是近四年来的最高水平。

摩根大通私人银行的首席投资长马迪根在美股早盘下跌后召集了一次紧急投资委员会会议。这些银行高管们花了一个多小时的时间讨论他们所看到的情形，以及哪些情况发生了变化。

马迪根说，讨论是为了了解之前所不了解的情况。他还说，这不是对所看到的情形试图进行过度解读，只是为了了解到真实情况、基本情况、值得了解的情况，以及可能创造出机会的情况。

一些交易员说，最初的抛售有一部分来自于散户投资者的一系列自动卖出指令。股市大跌会触发止损指令，这种指令是指一旦股价低于某一特定水平，就会立即卖出股票，从而对投资者构成保护。

抛售令一些在线经纪商措手不及，因为市场大跌之际投资者纷纷试图登入交易账户。TD Ameritrade Holding Corp.以及Scottrade Inc.的客户称，在登入账户和执行交易指令时遇到了问题。Scottrade的一位发言人说，Scottrade的交易量在周一早盘飙升230%。

交易员称，最早出现的部分抛盘指令是由大型投资者发出的，他们正在寻找保护自己免受美国市场以外地区损失的方式。美国市场的流动性较好，而其他国家的交易活动则常常较为困难，交易员说，美国股市因此成了出气筒，投资者在这里卖出以弥补他们可能在其他国家蒙受的损失。

瑞银集团单一股票衍生品交易负责人Jeffrey Yu称，这并不代表美国投资者想把资金撤出在国内建立的头寸。

股市下跌的速度和幅度让人们想起2010年5月份发生的闪电崩盘，当时由程序驱动的交易出现了一轮自我强化的抛盘。而这一次，Virtu Financial Inc.和Global Trading Systems LLC等高频交易公司成为买家，在美国股市早盘下跌后，这些公司帮助股市在午盘时回升。

这并不足以扭转跌势。道指收盘跌3.6%，至15871.35点。标准普尔500指数跌77.68点，至1893.21点，跌幅3.9%，该指数进入回调区域，较5月份触及的近期高点下跌了10%以上。纳斯达克综合指数跌179.79点，至4526.25点，跌幅3.8%。标准普尔500指数和纳指今年迄今分别累计下跌8%和4.4%。摩根大通收盘跌5.3%，至60.25美元。