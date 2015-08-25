永恒的瞬间——定格在影像中的历史

哈通社阿斯塔纳8月25日电 历史——始终是厚重而又有趣的。自人类文明诞生以来，人们就开始了对历史的纪录，原始时代的石刻壁画、蒙昧时期的结绳记事、文化文明诞生之后的文字纪录，以及近代出现的照相机和摄影机，都成为了人类纪录历史时刻的重要工具。

而在照片与录影当中，定格在单张画面中的历史瞬间，似乎总是比活动中的影片更令人印象深刻，回味无穷。在这些永恒的定格在一个瞬间的历史画面当中，每一个细节都能让审视这些片段的人犹如身临其境般，产生奇特而有趣的代入感。 以下这些历史照片来自历史的多个不同时期，其中有些照片很可能是读者们从来不曾看到过的。就让我们一起通过这些图片，感受一下这些定格在影像当中的历史瞬间吧。 1.沙皇尼古拉二世与他的表弟英国国王乔治五世 2.奥斯曼帝国1915年，亚美尼亚大屠杀期间，一名政府工作人员在用食物戏弄饥饿的儿童 3.站在四联装防空机枪旁的苏联军官 4.1924年12月20日，阿道夫•希特勒出狱，由于发动"啤酒馆暴动"，他此前一直被关押在兰茨贝格监狱，也正是在那里，希特勒完成了自己的传记《我的奋斗》 5.一战时期德国军队的移动式信鸽邮局，1915年 6.20世纪40年代的潜水装备 7. 1941年12月7日，珍珠港遭到日军空袭 8. 杰西卡•兰格、米洛斯•福尔曼、弗拉基米尔•维索茨基、玛丽娜•维拉迪，摄于1976年，美国洛杉矶 9.1960年元旦晚会，美国 10.1943年，德国党卫军突厥斯坦军团穆斯林士兵正在做礼拜（编译：塔尔）