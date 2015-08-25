全球市场动荡延续 新兴市场遭遇重挫

哈通社阿斯塔纳8月25日电 据《华尔街日报》25日报道，来自中国的坏消息在作为中国工业资源供应地的发展中国家引发了一场大风暴，使得许多经济体面对困境却几乎无计可施。

在印尼，此前准备输往中国的煤炭在港口堆积。在南非，曾满足中国大规模金属需求的矿商正在裁员。在金融市场，投资者通过撤离加以应对。

周一俄罗斯、印尼、南非、巴西及其他大宗商品出口国的货币兑美元跌至数年低点。这些国家的股市也遭遇重挫。

俄罗斯卢布周一跌至七个月低点，并且到莫斯科主要交易时段收盘时创出历史最低收盘水平1美元兑70.9卢布。一年前还在1美元兑36卢布左右。

货币贬值使得这些国家陷入了两难境地。如果加息来捍卫本币，那么经济势必会因为信贷的收紧而遭受冲击。如果任由货币贬值，那么通货膨胀将侵蚀家庭消费能力。

俄罗斯受到的冲击是一个典型，反映出那些依赖较高原材料价格之经济体的脆弱性，也反映出这些国家的决策者所面临的政策局限性。此前中国长期旺盛的需求为原材料价格提供了支撑。

原油是俄罗斯的主要出口商品及外汇收入的主要来源。中国的问题对原油价格大跌起到了推波助澜的作用，进而拖累俄罗斯卢布下跌。

疲软的俄罗斯卢布推动该国通胀率升至15%以上，这意味着俄罗斯央行几乎没有通过进一步降息来重振经济的余地。今年第二季度俄罗斯经济同比萎缩4.6%。

俄罗斯央行在过去多年来一直动用外汇储备来支撑卢布，而如今几乎放弃了这种做法。去年年底俄罗斯央行开始允许卢布汇率自由浮动，此前曾动用近800亿美元外汇储备来支撑卢布，但卢布汇率仍大幅下跌。俄罗斯目前拥有约3,630亿美元外汇储备。

俄罗斯经济格外脆弱，因为过去两年里俄罗斯与西方关系恶化而转向了中国。俄罗斯是中国的第二大原油供应国，仅次于沙特。俄罗斯政府寻求加强与中国的贸易和投资关系，特别是在大型能源项目领域。

但许多新兴市场国家都把本国增长押在对中国的供应上。印尼煤炭协会执行董事Supriatna Suhala说，码头上煤炭堆积如山。他表示，为勉强维持，大型煤炭企业已将工人遣散回家。

向中国出售煤炭、矿产品和棕榈油的印尼不久前还一派欣欣向荣。该国经济2012年增长约6%。而今年印尼股市下跌逾20%。印尼盾今年以来跌去12.5%，徘徊在亚洲金融危机以来的最低水平。

拉美过去15年也因中国对大豆、铜和铁矿石等大宗商品的需求快速增长而受益。但同为石油出口国的墨西哥和哥伦比亚的货币周一均创纪录新低。墨西哥比索在过去的一年中下跌23%，哥伦比亚比索暴跌60%，巴西雷亚尔下跌近36%。

由于中国需求减弱推低铁矿石价格，全球最大铁矿石生产商、总部位于里约热内卢的淡水河谷公司(Vale SA)第二季度收入同比下降29.7%。中国是淡水河谷乃至巴西的最大客户。为了提振财务状况，淡水河谷一直在出售非核心资产，其中包括四艘巨型铁矿石运输船。

在南非，该国货币兰特周一跌破1美元兑14兰特，创历史新低。该国通货膨胀正在上升。经济学家警告称，南非经济可能无法达成已经较低的预期，从而导致增长率连续第二年低于2%。

尽管南非经济面临困境，但该国央行上月上调利率以提振本币。该央行周一称，如果兰特跌势加剧，将考虑干预外汇市场以确保市场状况有序。

遭受最大打击的是黄金、白银和铁矿石矿商，而正是这些矿商集聚的财富帮助南非成为非洲大陆最发达的经济体。中国对这些金属的需求推动中国在2009年超越美国成为南非最大贸易伙伴。

货币贬值有一个好处（特别是对那些制造业更具活力的国家来说），那就是能够促进出口。从墨西哥制造的汽车到哥伦比亚种植的鲜花，以美元计价的拉美出口商品便宜了很多，有助于提升这些国家的竞争力。这一点对于墨西哥来说尤为重要，墨西哥和中国是争夺美国进口市场份额的对手。

印尼贸易部长Tom Lembong表示，经济上面临的困境或有助于该国降低对资源依赖度的努力。Lembong称，短期来说，只能让市场自己运转；印尼盾贬值已经带来了理应带来的效果，印尼扭转了至少四年出现贸易逆差的局面，今年已实现贸易顺差。

在俄罗斯，卢布随油价一道下跌给俄联邦政府预算带来保护，免其出现严重紧张的现象。俄罗斯有近一半的联邦预算收入都来自油气销售。位于莫斯科的咨询公司Macro-Advisory的高级合伙人韦佛称，卢布贬值将导致消费者和企业推迟做投资和支出决定，俄罗斯经济未来六个月的前景因此恶化。但他表示，长期而言，让卢布贬值的决定或将有助于提振经济增长。

俄罗斯人对于卢布跌势重燃的反应较为平静，和去年12月份卢布下跌所引发的恐慌形成对比，当时惊慌失措的人们纷纷买入美元和耐用品。虽然通货膨胀给家庭预算带来不利影响，但俄罗斯总统普京在国内仍广泛受到拥护。