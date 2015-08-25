哈中合作委员会第七次会议在北京举行 第一副总理萨金塔耶夫出席会议（组图）

哈通社北京8月25日电 8月25日，哈中合作委员会第七次会议在北京举行，哈萨克斯坦第一副总理、哈中合作委员会哈方主席巴赫特江•萨金塔耶夫和中共中央政治局常委、中国国务院副总理、委员会中方主席张高丽出席会议。

与会双方就纳扎尔巴耶夫总统8月31日至9月3日访华事宜、期间将签署的一系列协议等问题进行了探讨。

双方还就哈萨克斯坦"光明大道"新经济计划与中国的"一路一带"倡议的相互对接，推进两国在经贸、投资、人文、科教和基础设施建设等领域的合作，共同开发和合理利用跨境河流，打造顺畅稳定的亚欧公路-铁路通道等双方共同关心的问题深入交换了意见，并达成了广泛共识。

萨金塔耶夫欢迎中方企业积极参加2017年阿斯塔纳世博会，并提出了在世博会场馆为上合组织成立专门展厅的倡议。

张高丽说，中哈合作委员会作为两国政府间全方位、高层次、机制化的合作平台，对推动双边关系发展和各领域务实合作发挥了重要作用。中方将积极支持哈方举办2017年世博会，并加强两国在双、多边框架内的合作。

会议结束后，萨金塔耶夫和张高丽共同签署了《会议纪要》。双方商定于2017年在哈萨克斯坦举行委员会第八次会议。（编译：塔尔）