俄罗斯政府封禁俄语版维基百科

哈通社阿斯塔纳8月25日电 据英国《金融时报》25日报道，俄罗斯互联网监管机构将俄语版维基百科(Wikipedia)列入了封禁网站的名单。俄政府网络审查运动的此次升级，很可能会令更多公众注意到这个迄今一直被忽视的问题。

俄联邦电信、信息技术和大众传媒监督局(Roskomnadzor)曾警告说，它将封禁俄语版维基百科，除非该网站撤下一篇有关Charas（某种形式的印度大麻脂）历史和生产的文章。该局提到了6月份的一项法庭裁定，该裁定宣称在俄罗斯发布制备印度大麻脂的说明是非法的。

上周末，俄语版维基百科试图从技术上遵守这一裁定，将这一条目移至一份网络归档文件中，对该条目的搜索会被自动重定向至该归档文件。但Roskomnadzor表示，这么做并没有解决问题，因为被封禁的文章依然可以访问到。

Roskomnadzor表示："（我们已）向电信运营商发送了俄语版维基百科的首页地址以将其封禁......（该网站）包含有关麻醉品的禁忌信息。"

俄语版维基百科表示将就这一决定提起申诉。Roskomnadzor宣布这一决定后数小时，该网站在莫斯科仍可访问。

尽管如此，这一决定还是将俄政府对互联网的打压提升至一个新高度。这是俄政府首次把普通俄罗斯人大量使用的国际网站--而不是批评俄总统弗拉基米尔•普京政权的网络媒体--当作封禁的对象。

Mediazona主编谢尔盖•斯米尔诺夫表示："事实上，维基这样的网站被他们封禁是一件好事。现在，许多人将会找到办法绕开封禁。"Mediazona是一个关注民权和执法的新闻网站。

自2012年5月普京再次担任俄总统以来，俄政府一直在加强对俄语网站的审查。

2011年，俄国家杜马选举期间出现的大规模舞弊行为，在莫斯科引发了一场街头抗议运动，令俄当局措手不及。这次运动由反腐博客写手阿列克谢•纳瓦尔尼领导，并通过社交媒体组织起来。俄当局认为，这是一次外国支持的阴谋，旨在颠覆俄罗斯政权。

重返克里姆林宫不到两个月，普京就签署了一条新法令，为成立国家级封禁网站登记机构提供了法律依据。