俄文版维基百科被禁一天后即获解禁

哈通社阿斯塔纳8月26日电 据英国《金融时报》26日报道，俄罗斯官方周二解除了不到一天前实行的针对俄文版维基百科(Wikipedia)的禁令。

互联网监管机构——联邦电信、信息技术和大众传媒监督局(Roskomnadzor)表示，俄文版维基百科上关于Charas（某种形式的印度大麻脂，6月份被俄罗斯一家法院裁定为非法）的条目已得到充分编辑，这个在线百科全书网站遵守了法院裁决。

该机构称，相关网页因此已被剔除出其互联网黑名单。

该监管机构周一将俄文版维基百科列入封禁网站的名单后，俄罗斯几家互联网服务提供商开始屏蔽这个网站。

俄罗斯某些地区的互联网用户在试图访问该网站的时候，会看到封禁网站登记机构的一份通知。

维基百科表示，某些信息被列为非法，连累整个服务被列入黑名单，因为该网站使用HTTPS加密协议，使第三方无法从外部过滤和审查网站内容。

俄文版维基百科表示，在周一遭遇封禁之前，相关条目已经过编辑，完全采用了公开科学和联合国资料来源。

解除禁令化解了俄罗斯对全球互联网服务不断强化审查本来有可能产生的最严重后果。到目前为止，过去三年更严格的互联网法规主要打击了俄罗斯的在线媒体。

然而，这一短暂的禁令向世人展示了2014年年初出台的更严格互联网控制规则可能产生的冲击。自那以来，当局有权在没有法庭命令授权的情况下将网站列入黑名单。

法律变化出炉后，根据俄罗斯总检察长的命令被封的网页列表迅速变长。封禁名单上给出的最常见理由是含有有关毒品的信息，但极端主义和威胁国家安全的罪名也很常见。