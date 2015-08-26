高兴太早 美国运动员痛失奖牌（视频）

哈通社阿斯塔纳8月26日电 有句俗话说，"行百里者半于九十"。这句话的意思是，100里路即使你已经完成了其中的90里，也只相当于完成了一半，越是接近结局之时越要认真对待。换句话说，就是别高兴太早。尤其是在运动场上，这恐怕是一句所有运动员都应该牢记的真理。

正在中国首都北京举行的田径世界锦标赛上，美国选手莫林•哈德勒就亲身体验了一番这一真理的重要性。

在万米长跑的最后一段中，美国选手莫林始终保持在第三位。虽然不如金牌那样闪耀，但毕竟能得到铜牌也是不俗的成就。或许是对于自己即将到来的胜利感到万分自信，她在即将撞线的最后几步稍稍放慢了步伐，直起了身子并高举双手庆祝了起来。但也就是在这一瞬间，她被一直跟在她身后且始终没有减速的另一位美国选手--艾米林•因菲雷德超越，眼睁睁的同本该到手的铜牌失之交臂。两人之间的差距仅有0.09秒而已。 值得一提的是，我国跳远运动员奥尔加•雷帕科娃在北京田径世锦赛女子三级跳比赛中以14.77米的成绩夺得铜牌。这也是目前为止，我国代表团在本届世锦赛上取得的最好成绩。（编译：塔尔）