希拉里继续竞选之路 赴俄亥俄发表演说

哈通社阿斯塔纳8月28日电 据外媒消息，今年4月正式宣布参加2016年美国总统选举的民主党候选人希拉里·克林顿，日前开始了她在美国俄亥俄州的竞选访问活动。

虽然最新民调显示，接近半数的美国选民认为，希拉里应暂时停止选举活动，直到她妥善解决私人电邮处理公务引发的丑闻。但希拉里的竞选脚步并没有停止，8月27日，希拉里来到俄亥俄州第一站克里夫兰进行竞选演说。 希拉里因任期内使用私人邮箱处理公务邮件且其中可能涉及机密内容而陷入舆论风波，就连原本前景大好的竞选总统之路也蒙上阴影。 不出意外的话，这很可能成为希拉里最后一次竞选美国总统，小心谨慎、避免出错被对手抓住把柄应该竞选活动的第一要务。然而，每个人都有各自的缺点，想要完美无缺，天衣无缝都有很大难度，何况是被高度关注的优点和缺点皆很突出的政治人物。 26日，希拉里在爱荷华州对记者谈及其电邮风波时表示，她在任国务卿期间使用私人电邮获得了国务院批准。她承认，使用私人电邮不是"最好的选择"，她对自己的行为负责。而她上交5.5万页电邮内容，以及电邮服务器，就是为了尽可能的保证事件调查透明。 希拉里还称，相关调查会证明，她没有用私人邮箱收发过任何机密文件，对此她很有信心。 虽然希拉里对外一直坚称她用私人邮箱收发的邮件不涉及机密。但美国务院发言人此前在17日证实，在希拉里提交的电子邮件中，63封邮件确认涉密，但密级不高。发言人当时还表示，随着调查的深入，涉密邮件的数量可能会上升。 目前，希拉里必须重新展示其为国家服务的意愿、能力和专业性。迈过"电邮门"，其未来艰苦的选战才真正开始。