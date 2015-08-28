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    16:24, 28 八月份 2015 | GMT +6

    世界上最美的十座清真寺（图）

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    哈通社阿斯塔纳8月28日电 在宗教传说中，世界上第一座清真寺，于公元7世纪在麦地那城附近一个名叫库布拉的地方建成。而如今，清真寺可以说已经遍及世界各地。

    早期清真寺建筑简朴无华，但随着伊斯兰教的传播，以及与当地不同风俗文化的结合，清真寺的建筑风格开始变得多种多样。进入21世纪以来，新的建筑方法和建造材料的不断更新，也对各地清真寺的建筑风格产生了巨大的影响。 如今世界各地的清真寺，建筑规模大小不一，建筑式样千姿百态；其装修有的素洁淡雅，有的庄严肃穆，也有的奢华艳丽......那么世界上最美丽的清真寺有哪些呢？今天就让我们一起共赏世界上十大最美丽的清真寺。

    世界上十大最美清真寺 苏丹艾哈迈德清真寺 伊斯坦布尔 土耳其 马六甲海峡清真寺 马六甲 马来西亚 苏莱曼清真寺 伊斯坦布尔 土耳其 圆顶清真寺 耶路撒冷 库尔谢里夫清真寺 喀山 俄罗斯 拜图拉赫曼大清真寺 班达亚齐 印尼 蓝色清真寺 马扎里沙里夫 阿富汗 查希尔清真寺 吉打州 马来西亚 哈兹列特苏丹清真寺 阿斯塔纳 哈萨克斯坦 红色清真寺 科伦坡 斯里兰卡（编译：塔尔）

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