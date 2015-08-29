历史图片——定格在影像中的历史瞬间(组图)

哈通社阿斯塔纳8月29日电 历史--始终是厚重而又有趣的。自人类文明诞生以来，人们就开始了对历史的纪录，原始时代的石刻壁画、蒙昧时期的结绳记事、文化文明诞生之后的文字纪录，以及近代出现的照相机和摄影机，都成为了人类纪录历史时刻的重要工具。

而在照片与录影当中，定格在单张画面中的历史瞬间，似乎总是比活动中的影片更令人印象深刻，回味无穷。在这些永恒的定格在一个瞬间的历史画面当中，每一个细节都能让审视这些片段的人犹如身临其境般，产生奇特而有趣的代入感。

以下这些历史照片来自历史的多个不同时期，其中有些照片很可能是读者们从来不曾看到过的。就让我们一起通过这些图片，感受一下这些定格在影像当中的历史瞬间吧。

雕塑家在为著名心理学家佛洛依德制作雕塑 维也纳 奥地利第一共和国 1931年

德国重型坦克A7V ，这也是第一次世界大战中德国自行研制的首型坦克

白俄罗斯金属乐队"自杀式野猪" 1980年

第一次世界大战期间带着防毒面具的母亲和孩子

卫国战争期间，卡在苏联红军KV-1坦克装甲上的德军炮弹

身着潜水服的潜艇乘员 1908年

正在测试橄榄球防护头盔的运动员 1912年

在狱中服刑时期被刮掉了胡子的菲德尔•卡斯特罗 1953-1955年

为节省化妆和做头发的时间而发明的特殊浴帽 1970年

纽约杨基球场上举行的一场拳击赛 1923年 一位正在自己修理汽车的妇女 1920年

美国阿肯色州民权运动 1961年

卫国战争期间，一个男孩儿在炸弹上写下"为爸爸妈妈报仇"（编译：塔尔）