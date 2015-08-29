造型设计最为奇特的五座步行桥

哈通社阿斯塔纳8月29日电 人类的生活离不开建筑，同时，无论任何人都有自己的审美追求，可以说，审美是人类情感的最高追求和人类生存的最高境界。正是因为有着这样的要求，建筑美学成为了自古以来建筑师们最为看重的一门技艺。

在人类的历史进程中，当创意、艺术与科技相结合，建筑师们所迸发出的美学与技术创造力简直是无边无际的。 在这些充满想象力的建筑师们手中，无数造型奇特、设计精妙，堪称美学与实用性完美结合的建筑层出不穷。这些建筑中，也包括我们最为常见的步行桥。 下面就来看看21世纪最令人拍案叫绝的5座步行桥： 中国结步行桥 （Dragon King Kong Bridge ）—— 又名为梅溪湖梅岭公园跨龙王港河步行桥，位于中国长沙市。该步行桥建于2014年，共设有3条步行道、5个节点，全长183.95米。该桥由荷兰Next建筑事务所设计，相互交织而又蜿蜒盘旋的设计灵感源于经典的魔比斯环和古老民间艺术中国结。 伦敦卷桥（Rolling Bridge）—— 卷桥位于帕丁顿洼地（Paddington Basin），建于2004年。卷桥采用一系列液压缸使桥面卷起，为船只让道，令其泊入港口。希瑟威克工作室（Heatherwick Studio）解释称："我们的设计目标是让卷曲桥面成就这座桥的非凡一面。活动桥的普遍设计方案就是搭建一个坚固且易分离的部件，将桥抬离水面。卷桥抬离时缓慢而流畅，由传统造型的直桥卷成一个圆形雕塑，守在运河一岸。"

荷兰摩西桥（Moses Bridge）—— 荷兰RO&AD建筑事务所的建筑师们精于利用护城河。他们设计了一座浮桥，与荷兰南部一座18世纪的城堡并肩为邻。浮桥以底部的充气管道为支撑，整座桥沉入水中，横跨护城河两岸，被贴切地命名为摩西桥。这座桥由防水木板构成，边缘几乎与水面齐平，劈开水面供行人通行。摩西桥的建造充分利用了视觉假象，远看，桥面形迹难寻，俯瞰，桥形宛若沟渠。即便水位上涨，游客也可免于湿身之扰，因为摩西桥的水泵系统会排走多余水量，以防洪水淹没桥梁。

新加坡双螺旋桥 —— 新加坡双螺旋桥是世界上首座双螺旋人行桥。设计人员从DNA结构中获取灵感，采用不锈钢钢管建造的两条螺旋曲线相互缠绕，盘旋形成长达280米的核心结构。桥梁全长280米，宽6米，可同时容纳1万6000人。

浮罗交怡天桥（Sky Bridge Langwaki）—— 这座天桥横跨马来西亚浮罗交怡岛的峡谷，距离海平面687米， 在桥上可以远眺安达曼海和泰国塔如涛岛的壮丽景色。设计独特的斜拉桥仅由一个支持梁支撑，支撑梁由8个负载平衡电缆构成。