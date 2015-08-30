黄金列车神奇再现 犹太人要求归还

哈通社阿斯塔纳8月30日电 据外媒消息，波兰文化部副部长彼得·祖霍夫斯基(Piotr Zuchowski)28日说，"几乎可以肯定"之前传说中的纳粹"黄金列车"确有其事，但不确定车内是否果真藏有大量金银财宝。

掀起寻宝热

祖霍夫斯基28日在华沙举行的新闻发布会上说，他本人亲眼看到一张透地雷达探测到的火车照片，虽然照片不是非常清晰，但还是可以辨认出轮廓。照片显示，这辆装甲列车至少有100米长，带有炮台。

祖霍夫斯基告诉媒体记者："我超过99%确定，这辆列车确实存在。直到我们找到它，才可以百分之百确定。"

他说，列车里到底有没有黄金白银、珠宝名画等贵重物品，现在还"不好说"，很可能车上装的是军用品，但也不排除有宝藏的可能性。 一直以来，欧洲流传这样一段传闻：在1945年春天，第二次世界大战接近尾声之际，一辆"黄金列车"在波兰西南部瓦乌布日赫山区如幽灵般离奇消失，车上载有纳粹德军洗劫的战利品，包括黄金白银、珠宝首饰和珍贵名画等贵重物品。

一名波兰人和一名德国人8月早些时候声称，他们在瓦乌布日赫发现了这辆"黄金列车"的具体位置。消息传出后，大量寻宝者纷至沓来，在波兰掀起一股寻宝热。

这两人的委托律师雅罗斯瓦夫·赫梅莱夫斯基此前说，他们愿意向寻宝者透露"黄金列车"的具体位置，条件是两人获得这批宝藏价值的10%。

赫梅莱夫斯基承认，这两个发现"黄金列车"的人也不是百分之百确定车里有金银财宝，"但是我们不排除这种可能性"。

老者留下临终遗言

祖霍夫斯基说，一名无名老者最先证实了"黄金列车"的存在。他临终前吐露，当年他本人参与了隐藏列车的行动，列车藏在一个山洞里，洞口已被炸塌封死，车上装有爆炸装置。他还交出一张"藏宝图"，上面画有列车可能的藏身地点。

祖霍夫斯基说，当地政府将展开搜索，预计花费"数周"时间。由于怀疑车里安放饵弹等爆炸物，他们将请防爆人员参与搜索。

祖霍夫斯基还说，政府"注意到"最近与"黄金列车"相关的寻宝活动越来越多，"但是车内可能有第二次世界大战遗留的危险物品，很可能有饵雷。在此，我们呼吁大家暂停寻宝，等政府结束相关程序、确保安全后再继续寻宝"。

犹太人：东西还我们！

世界犹太人大会主席伊斯雷尔·辛格28日说，如果发现"黄金列车"，应把财物"完璧归赵"，还给犹太人。

辛格说："现在波兰发现的一切（二战时期的）物品，都有可能是（纳粹）在处死犹太人之前，从他们手中偷来的。我们希望，有关方面采取一切必要措施，保证将财产归还给物主或他们的合法继承人。"

据称，"黄金列车"里的贵重物品都是纳粹德军从德国东部城市布雷斯劳（现波兰弗罗茨瓦夫市）附近一带的犹太人手中搜刮来的。

波兰政府尚未对此作出回应。 相关新闻： 两男子在波兰发现装甲列车 疑为纳粹"幽灵火车"