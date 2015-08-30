泰国警方：曼谷爆炸案嫌犯住处搜获“许多护照”

哈通社阿斯塔纳8月30 电 据中新网消息，泰国警方29日逮捕一名曼谷四面佛爆炸案嫌犯，并在他的寓所中搜获"许多护照"。目前，泰国当局已经对该男子提出控告。

泰国军方指挥官表示，因涉及曼谷爆炸案而在29日被捕的男子是土耳其人，他持有许多护照。

现为国内安全行动指挥中心指挥官的Banphot上校说："嫌犯是土耳其人。"

Banphot称，嫌犯持有这么多护照，很不寻常。

泰国警察总长颂育29日表示，警方将进一步审讯和调查该男子，以确定其爆炸案的真凶。而泰国军方高官指出，目前此案疑点颇多，但可以确定属于有组织的犯罪行为。

泰国《民族报》报道说，当局派出100名军警，被逮捕的男子在同一座住宅中租赁了多个房间。警方搜获铁珠等炸弹材料，初步判定与曼谷四面佛及沙吞码头爆炸案的炸弹材料属于同一类型。

《曼谷邮报》网站援引警方负责人所述称，当天逮捕的疑似嫌犯为土耳其国籍。不过也有当地媒体指出，警方怀疑这名男子所持的土耳其护照系伪造。

本月17日，曼谷知名景区四面佛附近发生爆炸袭击，导致20人遇难、100多人受伤。泰国警方事后通过监控录像锁定一名男性嫌犯，录像显示该男子把一个背包放在长凳上，随后离开现场。