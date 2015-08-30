哈驻阿联酋大使：阿拉伯学者通过宪法研究我国稳定的政治局势

哈通社阿斯塔纳8月30日电 在宪法颁布20周年之际，我国驻阿拉伯联合酋长国大使海拉特•拉玛•沙热普表示，阿拉伯学者们正在通过宪法对我国稳定的政治局势进行研究。

海拉特说，在担任外交工作的20年里，学习其他国家的宪法时会习惯性的和我国宪法做比较。之后发现，我们的宪法充分满足了适合任何人生存的所有社会条件。目前，阿拉伯专家和学者们在学习了阿拉伯文版的我国宪法后，已开始了解我国多民族社会中使不同种族居民和睦相处的先进民族政策。比如我国宪法中就提到："哈萨克斯坦公民不管信仰、种族一律享有平等的权利"。 "今年，时值我国宪法颁布20周年、哈萨克汗国建国550周年以及哈萨克斯坦民族和睦大会20周年等重要节日，不仅国内，哈萨克斯坦驻各国使馆也在组织一系列庆祝活动。在此佳节之际，我代表哈萨克斯坦驻阿联酋大使馆全体工作人员祝全国人民节日快乐！" 海拉特说。 据悉，阿拉伯学者代表团参加了本周阿斯塔纳市为庆祝宪法颁布20周年而举行的主题为《宪法：团结、稳定和繁荣》的学术实践研讨会。（编译：塔布斯）