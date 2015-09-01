纳扎尔巴耶夫：教育是国之根本 关乎国家未来

哈通社北京9月1日电 9月1日，是哈萨克斯坦知识日，也是新学年开学的日子。今天，正在中国进行国事访问的纳扎尔巴耶夫总统，在北京钓鱼台国宾馆向全国学子和家长们表达了自己的祝福。

"今天是知识日，在这个重要的时刻，我祝贺每一位即将步入新学年学业的学生和他们的父母。在今天，全国7万5千所学校，将向260万学子敞开大门。今年，还将有30万小朋友首次踏入校园，开始他们在求知之路上的征途。"在会见哈萨克斯坦媒体代表时，纳扎尔巴耶夫总统如是说。

在谈到今年全国各地对学校和幼儿园基础设施建设的大力投入时，纳扎尔巴耶夫总统指出，"孩子是国家的未来，而教育是国家的根本大计。今天踏入校园的孩子，能否在2050年时成为国内各行各业的翘楚和支柱，取决于我们的教育令他们掌握了哪些知识。教育的质量、学校的水平，将决定我国的未来。毕竟，每一个父母都希望自己的孩子能够受到良好的教育。"

"哈萨克斯坦人在教育孩子的问题上，是不惜一切的。这一点，我十分的认可。今年，我个人为每一位入学的新生，送出了一份礼物。这份礼物，将让孩子们了解到关于祖国的一切必要知识。我相信，每一个收到这份礼物的孩子，都会十分的喜爱这本书的。"纳扎尔巴耶夫总统说。

纳扎尔巴耶夫总统此次中国之行将持续至9月3日。总统今天还将会见中国国务院总理李克强，周四将出席为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年而举行的盛大阅兵式。（编译：塔尔）