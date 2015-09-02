伊朗指美国仍是头号敌人

哈通社阿斯塔纳9月2日电 伊朗媒体周二（9月1日）报导指出，伊朗最大权力机构之一的超级保守派"专家大会"的主席阿亚图拉•穆罕默德•亚兹迪于当天在年度会议中宣布：虽已达成核协议，但美国仍是伊朗的头号敌人。

据法新社消息称，亚兹迪在这项年度"专家大会"的揭幕式讲话中宣称："与大国达成的核协议不应改变我们的外交政策。伊朗伊斯兰共和国仍然把美国视为头号敌人。"这项专家会议周三结束。

由选举产生的86名宗教成员组成的"专家大会"，负责任命伊朗最高精神领袖、监督其言行，甚或对其可能进行的罢黜。

亚兹迪在会议中还说，伊朗不允许美国重新控制伊朗的经济。

在提及叙利亚、伊拉克及也门的情势时，亚兹迪说："美国及跟随其脚踪的以色列都是一切阴谋的来源，他们在中东放火，为的是保护以色列。"

伊朗温和派总统哈桑•鲁哈尼本身也是专家大会的宗教成员之一，从2013年选举开始，他采取一种与西方国家和解的政策。

伊朗于7月14日与五加一强国集团（美、法、英、俄、中，加上德国）达成的核协议，让伊朗得以重新与欧洲国家建立政治关系，让个名欧洲高级代表团得以访问德黑兰。

法新社指出，不过，即使美国国务卿克里个人的穿梭努力促进核谈判，但是目前还不是伊朗与美国关系正常化的时候。自1980年发生伊朗大学生绑架俘虏美国外交官事件后，美伊两国断绝外交关系。