外媒：欧美国家对欧洲移民潮有不可推卸责任

哈通社阿斯塔纳9月2日电 据中新网2日报道，近期令欧盟倍感压力的问题清单中，最为紧迫的应是来自于中东北非地区的移民潮。新加坡《联合早报》2日刊文表示，解决此轮欧洲难民问题不仅需要增派更多的警力、更多的资金来增加移民执法力量，也不能仅依靠物理围墙或栅栏来强行隔离，而是要从深层次消除引发本轮移民潮的背后原因，即尽快就中东北非的乱局找到一个妥善的应对之策。在这一点上，欧美国家应该要负起其不可推卸的历史与现实责任。

文章摘编如下： 据统计，今年前7个月，入境欧洲的移民数量是过去一年总数的三倍之多，超过了34万人。显然，这股强大的移民潮不仅产生严重的人道主义危机，还带给欧盟不容忽视的政治危机，甚至良心危机。 意大利外长真蒂洛尼就警告，移民危机恶化恐将摧毁欧盟的"灵魂"。他强调，希腊与马其顿边界的混乱局面，是对人民在欧盟自由移动的真正威胁。面对数量巨大的移民潮，马其顿甚至宣布，该国与希腊接壤的南部边界地区进入紧急状态。为此，欧盟决定向希腊、意大利等国提供紧急资金援助，以应对汹涌而至的移民潮。同时，欧洲国家携起手来共同应对移民潮也显得格外重要。 联合国难民署高级专员古特雷斯(Antonio Guterre)强调："从长远来看，仅靠欧盟德国与瑞典两个国家来接受数量巨大的难民是不可持续的。所有欧洲国家在难民问题上都有道义责任，在保护难民上都应有明确的法律义务。"不仅如此，欧洲国家还需要做好准备，以应对来自于内部日益蔓延的排外情绪与反移民团体的冲击。如此看来，真可谓千头万绪，万分棘手。 如何认识当下的欧洲移民潮？是什么原因引发了这股移民大潮呢？一般情况下，经济原因是最主要的一方面，即为了寻求更美好的生活，更广阔的发展前景而移民国外，这是一种主动的个人选择。但是，当下在欧洲的移民潮却具有更为特殊的背景。 一般来说，去欧洲的移民大多来自于非洲地区，这不仅是因为地缘相近的缘故，也因为历史文化因素。非洲很多国家曾经是欧洲列强的殖民地，这种文化亲缘性在进行移民考量时也是重要因素。 然而，本轮欧洲移民潮最主要的来源不是非洲，而是中东地区，其中叙利亚人占了绝大多数。这批人之所以要冒着巨大风险，背井离乡，其后的深刻原因还要追溯到2010年底的"阿拉伯之春"。 叙利亚在这波"阿拉伯之春"中未能幸免，只是到目前为止，结局仍不明朗。但是，叙利亚处于战争状态则是不争的事实，包括"伊斯兰国"在内的各种武装势力相互博弈。要知道，这一场浩劫持续了有四年之久，已经给这片土地以及土地上生存的人们带来了极为深重的灾难。因此，本轮欧洲移民潮主要源自于长期战争与政治动荡，是一种被动的个人选择。 从这个角度来说，这批人不应当被简单地视为非法移民，而应当被视为难民。换言之，当前的欧洲移民潮实际上是难民潮。既然是难民，欧洲国家就应根据1951年联合国《难民地位国际公约》与1967年《关于难民地位议定书》的规定，遵循宽容和便利原则，以及不遣返原则，对其进行必要的安置与保护。 因而，解决此轮欧洲难民问题不仅需要增派更多的警力、更多的资金来增加移民执法力量，也不能仅依靠物理围墙或栅栏来强行隔离，而是要从深层次消除引发本轮移民潮的背后原因，即尽快就中东北非的乱局找到一个妥善的应对之策。 尤其是就叙利亚问题达成一项持久的、具有约束力的政治解决方案，并在此基础上对极端主义势力进行合力打击，恢复该地区基本的生活条件与发展基础，并给予民众以未来的希望。在这一点上，欧美国家应该要负起其不可推卸的历史与现实责任。