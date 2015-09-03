哈萨克斯坦三军仪仗队惊艳亮相天安门 获中国网民力赞

哈通社阿斯塔纳9月3日电 当地时间9月3日上午10:00时，中国在北京天安门广场举行盛大阅兵仪式，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。

此次天安门广场阅兵式上，共有来自17个外军方阵和代表队，与中国军队一同接受检阅。 哈萨克斯坦三军仪仗队在外军方队中第7个出场。在仪仗队指挥官的率领下，海陆空三军三名护旗手高举哈萨克斯坦共和国国旗首先进入天安门广场，三军仪仗队100余名官兵迈着整齐的步伐紧随其后。 哈三军仪仗队自8月17日抵达中国后，便投入了紧张的训练当中。据中国官方媒体《环球日报》报道，为符合中国阅兵曲目的需要，参加此次阅兵的17国军队方阵都需要接受对步伐进行调整的训练。而在17个国家的军人中，哈萨克斯坦方队的训练最勤奋。按照规定，上午进行统一训练，下午是自由训练时间。哈萨克斯坦方队总是最早出来，最晚回去。一名中国军方联络员对哈萨克斯坦军人很是敬佩，他说："早上规定8点半开始训练，他们8点出来。下午5点左右结束，他们还要加练，6点才回去。" 勤奋刻苦的训练，换来的是三军仪仗队官兵在阅兵式上令人惊艳的表现。在天安门广场上举行的阅兵式上，哈萨克斯坦三军仪仗队步伐优雅有力、整齐自如，走出了军威，彰显了国威，赢得了现场观众的阵阵欢呼。 哈萨克斯坦三军仪仗队的精彩表现，也在中国互联网上收获了大量网友的热评。 网名为"李律师在上海"的网友表示，"外国方队中走的最好的是哈萨克斯坦，俄罗斯只能排第二。" 网友"小可你好"说："17支外方队哈萨克斯坦最好 ！" 网友"nfs1112"留言说："哈萨克斯坦的军队方队好帅啊！" 此外还有众多网民纷纷为哈萨克斯坦三军仪仗队的精彩表现点赞。 哈萨克斯坦武装力量三军仪仗队组建于2002年，仪仗队成员必须经过层层选拔。仪仗队官兵的职责除参加各种重大庆典活动外，还包括负责保卫国家重要设施，在发生紧急情况下根据国家法律采取行动。 哈三军仪仗队成立以来，多次出国访问，参加过哈萨克斯坦所有重大节日和重大庆典活动，其中包括哈总统就职典礼、阿斯塔纳国际武器展、纪念二战胜利阅兵式、俄罗斯举行的卫国战争胜利日阅兵式等。 哈三军仪仗队是哈萨克斯坦军队中的精英部队，也是对外展示哈萨克斯坦形象的名片。 2008年在莫斯科举行的世界各国三军仪仗队比赛中，哈萨克斯坦三军仪仗队战胜俄罗斯三军仪仗队获得冠军。 2010年在莫斯科举行的庆祝卫国战争胜利65周年的阅兵式上，由80名军人组成的哈萨克斯坦三军仪仗队的表现得到俄罗斯总统办公厅高度评价，俄总统办公厅认为它是世界上最好的仪仗队之一。（编译：塔尔）