挪威监狱供不应求 囚犯去荷兰坐牢

哈通社阿斯塔纳9月4日电 据外媒消息，由于挪威监狱"供不应求"，而荷兰监狱"供过于求"，因此双方去年签订协议，后者向前者出租位于阿森市附近的诺尔热黑文监狱，年租金2500万欧元。

英国《独立报》9月3日报道，荷兰囚犯人数去年降至9710人，首次少于监狱看守人员。预计今后5年，荷兰大约700间牢房将空置，从而急寻"房客"，以免监狱看守下岗。

由于维护整修，挪威面临短期牢房短缺，超过1000名犯人"排队"等候坐牢。另一方面，荷兰监狱却很有富余。

由于挪威监狱牢房"供不应求"，而荷兰监狱则"吃不饱"，双方去年签订协议，后者向前者出租位于阿森市附近的诺尔热黑文监狱，年租金2500万欧元。挪威打算转移242名犯人，其中20人1日抵达。

诺尔热黑文监狱历史悠久，始建于19世纪，在荷兰以"豪华"监狱知名。 挪威籍犯人肯尼思·维米因谋杀罪要坐17年牢，自愿来到诺尔热黑文监狱。首批112名犯人中，79人自愿来此。"这是非常舒适、令人愉悦的监狱，"维米在接受挪威国家广播电台采访时称赞道。

按照挪威与荷兰的协议，诺尔热黑文监狱按照挪威法律制度管理，狱长由挪威人出任，看守则是荷兰人，工资由挪威方面的租金支付。荷兰媒体报道，得益于这项出租协议，监狱所在地芬赫伊曾村保住了239个全职工作岗位。

不过，并不是所有人对这项协议感到高兴，包括诺尔热黑文监狱的荷兰籍犯人，因为他们不得不搬离这座"豪华"监狱。

今年3月，十多名荷兰犯人把荷兰司法部告上法庭，拒绝搬迁。这些犯人的律师告诉法新社记者，搬迁后，他们将无法享受这座监狱的好处，更重要的是，不能继续欣赏乡村风光。"这事关继续与外部世界保持些许联系还是与世隔绝，特别是对终身监禁的犯人而言，"这名律师说。不过，法院判决，原告犯人必须搬迁。

一些挪威犯人及其亲属也不愿出国坐牢，因为这样他们将远离亲人朋友，且增加探监成本。一个服刑人员家属团体的负责人抱怨道，去荷兰探监和在当地酒店住一晚的费用共计大约530欧元。而且，挪威政府还不给补助。

挪威司法部发言人则说："挪威是狭长的国家。有时，在挪威南部被定罪的犯人需要去北部服刑，而从位于南部的首都奥斯陆去荷兰比去北部的距离更短。"

挪威不是第一家"租户"，荷兰先前与比利时也签订出租监狱协定。2010年初以来，超过500名比利时犯人在荷兰服刑。