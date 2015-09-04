哈驻华大使：纳扎尔巴耶夫总统访华之行成果丰硕

哈通社北京9月4日电（记者肯杰凯•托克塔穆拉特克兹）纳扎尔巴耶夫总统此次对中国进行的国事访问受到了中方的高度重视，并取得了丰硕的成果。哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫4日在对哈萨克斯坦媒体召开的新闻发布会上做上述表示。

努雷舍夫表示，纳扎尔巴耶夫总统的此次访华之行受到了中方的高度重视。在纳扎尔巴耶夫总统和中国国家主席习近平的共同见证下，哈中两国签署了一系列重要的合作协议。"正如诸位所知，为出席纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年系列活动，共有30多个国家和地区及国际组织领导人访华，但其中对中国进行国事访问的，仅纳扎尔巴耶夫总统一人。在外交层面上，这可说是最高规格的出访。"他说。

努雷舍夫还强调，纳扎尔巴耶夫总统此行取得了十分丰硕的成果。"纳扎尔巴耶夫总统与习近平主席之间的会谈，使哈中两国在政治、经济、投资和人文等领域的合作迈上了一个新的台阶。"他说。

努雷舍夫称，在"光明大道"新经济计划与"丝绸之路经济带"倡议的相互对接问题上，哈中两国高层已经达成了一系列重要共识。（编译：塔尔）