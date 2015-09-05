哈通社阿斯塔纳9月5日电 据纽约时报中文网，有人认为喝咖啡是一种"坏习惯"，需要努力改正。在周一的一篇文章中，我综述了有关喝咖啡与健康的证据，以期澄清这些误解。

对此，读者们发表了很多评论，也提出了不少问题。于是，我们决定从中挑出一些最有代表性的问题作答，或许能对大家有所助益。 饮用无咖啡因咖啡对健康也同样有益么？ 大多数研究都没有纳入无咖啡因咖啡的数据，这或许是因为喝这种咖啡的人太少，也可能是因为拿不到相关的数据。仅有少数研究纳入了此类咖啡的数据，但并没有得出一致的结果。无咖啡因咖啡似乎不像普通咖啡那样可以预防心血管疾病。一项关于中风的荟萃分析则表明，无咖啡因咖啡与普通咖啡一样具有预防效果。两项针对乳腺癌的分析显示，无咖啡因咖啡与普通咖啡均无甚作用。无咖啡因咖啡也能预防肺癌，但对帕金森氏症没什么效果；在预防糖尿病并降低整体死亡率方面，无咖啡因咖啡有一定的作用，但或许比正常咖啡稍弱。 但大多数的研究都缺乏相关数据。我们的结论是：总体而言，能证明无咖啡因咖啡潜在效益的证据较少，不过，也没有证据表明它有害。 一杯咖啡指的是多大容量？ 几乎所有的研究都将一杯咖啡定义为8盎司（约合227克）的一份。我想这大概比大多数人平时喝的一杯要少些。星巴克(Starbucks)里的大杯(grande-size)咖啡是16盎司（约合454克）。 喝茶也像喝咖啡同样有益么？ 有关茶的文献与关于咖啡的同样多，要将它们彻底查阅一番需要耗费很多时间，就本专栏而言似乎无需如此大费周章。不过，在我之前综述的研究中有一些确实也将茶纳入了分析，下面我就简单地介绍一下。喝茶较多的人患帕金森氏症以及认知功能减退的风险均较低。红茶或可预防糖尿病，但其不具备统计学显著性意义。绿茶与糖尿病的发生无相关性。 然而，如果有很多人都对茶感兴趣的话，我们可以在未来的某一期专栏里讨论关于该饮料的科学证据。 喝咖啡有益健康，是因为咖啡因还是咖啡中含有的其它成分的缘故？ 目前还不清楚。我认为，对不同疾病起预防作用的成分未必相同。比如，对于神经系统上的许多问题，可能是咖啡因在发挥大脑兴奋剂的作用。我的这个假设是有事实依据的：咖啡和茶都可以预防这些问题，而无咖啡因咖啡却无此功效。但是，对于别的一些疾病，饮用其它含咖啡因的饮料却未显示出同样的效益。从没有人提出饮用无糖汽水与患癌症的几率减少相关。此外，无咖啡因咖啡也同样可以预防某些疾病。因此，很可能还有别的东西在起作用，只不过我们还没有明确那具体是什么。 那么，喝咖啡对高血压或胆固醇有什么影响么？ 2005年的一项荟萃分析发现，在随机对照试验中，咖啡因与血压升高相关。但是，当咖啡因来源于咖啡时，对血压的影响却很小。2011年的一项研究发现，摄入咖啡因的升血压效果至少可持续三个小时。但长期饮用咖啡与较高的血压之间依旧没有显著相关性。2012年的一项荟萃分析纳入了10项随机对照试验和五项队列研究，结果发现饮用咖啡对血压或高血压并无显著影响。 但是，正如《纽约时报》杂志(The New York Times)曾经报道的，有两项研究表明，饮用未过滤咖啡（如土耳其咖啡）可导致血清胆固醇和甘油三酯增加。但是，用滤纸过滤咖啡似乎可以去除掉升胆固醇的物质--咖啡醇。 高血压和高胆固醇会引起人们的重视，是因为它们会导致心脏病甚至死亡。而喝咖啡对这些问题都有益处，这才是问题的关键所在。 我忘了提及咖啡因的有害影响，这让一部分读者感到不满。那么，喝咖啡与神经过敏和情绪变化之间有什么样的关系？ 我想重申的是，本文的论点并非是要劝告大家都去喝咖啡。正如我在最近的一篇关于饮食建议的文章中所说，我认为对别人的食物和饮料指指点点说教评判没什么意义。而且，以上提出的都是流行病学证据，也就是说，它们都是从观测研究中发现的模式。在获得来自随机对照试验的证据之前，我可不想轻易建议大家改变当前的饮食行为，因为这种建议有可能是错误的。 本文只是想要指出，尚无证据表明咖啡对普通人有害。有人觉得我们喝咖啡"过多"，但现有数据并不支持这一观点。咖啡与损害健康无相关性--事实上，恰恰相反。有鉴于此，我们不应该再阻止大家喝咖啡，或者对喝咖啡的人指手画脚，也无需再因为自己爱喝咖啡而感到羞愧或者认为自己应该克制。 当然，要是喝咖啡会让你感觉不舒服就另当别论了。我之前也说过，在涉及到营养问题时，可能有必要根据个人的具体情况来一番试错。有些人因为医学上的原因不能摄入咖啡因，那么他们就不应该喝咖啡。如果喝咖啡会让你感觉不舒服，令你难以入睡，或者会让你变成一个不太讨人喜欢的人，那么，你也尽可以少喝或者不喝咖啡。 但是，如果你喜欢咖啡，那就随心所欲地享用吧。