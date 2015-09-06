普京：难民危机皆因欧洲盲目追随美国

哈通社阿斯塔纳9月6日电 据多维新闻网，欧洲正面临几十年来最严重的难民危机，9月4日，欧盟各国外长齐聚卢森堡召开为期两天的非正式外长会，但如何应对难民危机，欧盟成员国尚无法达成一致。

难民危机越闹越凶，欧洲国家一筹莫展。俄罗斯总统普京称"早料到会发生这种事"，难民潮是欧洲国家在中东和北非外交政策的"必然结果"。 普京当天在符拉迪沃斯托克举行的首届东方经济论坛上发言，就欧洲难民问题发表看法。他说："俄罗斯一再告诫，如果我们的西方伙伴在中东和北非等地继续实行错误的外交政策，将会引发大规模的问题。"欧洲国家在这些地区的外交政策"实际上就是美国的外交政策"，他们"盲目地对美国亦步亦趋"。

普京反问道："这是种什么样的政策？这种政策是强加自己的标准，不顾当地的历史、宗教、文化特征和国情，"这样的政策必然带来恶果。"

普京强调，非常惊讶看到"美国媒体一窝蜂地批评欧洲"残忍"对待难民，这种做法实在"虚伪"。希望大家"一起想办法"，商量怎么解决问题。

根据联合国难民署最新公布的数字，今年头8个月已有30多万难民和非法移民横渡地中海进入欧洲，超过去年总和，途中意外死亡人数已超过2500人。

大量难民从希腊经马其顿、塞尔维亚进入匈牙利，进而继续往西，前往德国和其他较富裕的欧洲国家，给当地社会造成巨大压力。德国和法国已经呼吁欧盟制定统一的难民政策，给各成员国制定难民接收配额。这一提议遭到匈牙利、波兰反对。

备受压力的英国表态，愿意再多接收4,000名叙利亚难民。联合国难民署对英国的决定表示欢迎。英国此前宣布"认领"5000名叙利亚难民。

不过，以德国为首的国家主张采取团结一致的政策，而匈牙利等国则坚持采取强硬的政策。匈牙利、捷克、波兰和斯洛伐克总理召开会议，拒绝接受欧盟提出的重新分配难民份额的方案。 （图：上百万难民正在涌向欧洲）