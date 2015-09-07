蜂猴和高鼻羚羊入驻阿拉木图市动物园（图）

哈通社阿拉木图9月7日电 记者从阿拉木图市动物园获悉，近日，该动物园新引进蜂猴和高鼻羚羊等稀有野生动物。

消息称，由野生动物爱好者赠送的蜂猴目前正在适应阿拉木图的天气。蜂猴为灵长目蜂猴属下的一种猴子，体型较小而行动迟缓，眼睛圆而大，四肢短粗而等长，多为棕色，眼、耳均有黑褐色环斑。蜂猴多栖息于热带雨林，完全在树上生活，极少下地，且行动特别缓慢，只有在受到攻击时，才有所加快，因此也被称为"懒猴"。它们白天蜷成球状隐蔽在大树洞中或在枝桠上歇息，夜晚出来觅食，以植物的果实为主，也会捕食昆虫、小鸟及鸟卵。蜂猴主要分布于东南亚和南亚东北部，包括斯里兰卡、印度等国。 此外，动物园还从奥特拉尔科学调查研究院新进了几只国家级保护动物--高鼻羚羊。据专家介绍，高鼻羚羊的历史可以追溯到长毛象时代。高鼻羚羊也叫赛加羚，体型中等，背部黄褐色，臀部、尾、腹部白色，夏毛短而平滑；冬毛色淡、浓密且长；四肢较细；鼻骨高度发育并卷曲，每个鼻孔中均有一特殊具粘膜的囊，可使吸入的空气加热并变得更加湿润，以适应高原寒冷环境，同时具备灵敏的嗅觉。因鼻部特别隆大而膨起，向下弯，鼻孔长在最尖端，因而得名"高鼻羚羊"。由于它们鼻子的特殊构造，科学家们曾无法将其归类。 据悉，阿拉木图市动物园已开始为市民以及到访游客展示这些稀有野生动物。（编译：塔布斯）