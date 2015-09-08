太空中的盛宴——哈萨克传统饮食登上国际空间站餐桌

哈通社阿斯塔纳9月8日电 哈萨克传统美食——卡兹（熏马肠）和赫穆兹（由马奶发酵制成的传统饮品）登上了国际空间站的餐桌。

据《主权哈萨克斯坦报》报道，这批由哈萨克传统饮食研究院精选马肉特制而成的卡兹，以及用优质马奶发酵酿制的赫穆兹，不仅味道鲜美、可口，而且营养丰富，具有一定的药用价值。除了赫穆兹和卡兹外，研究院还特制了一批专为太空食用的哈萨克传统饮食，种类十分丰富。哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫携带这批美食登上了国际空间站，并邀请空间站上的全体乘员一同品尝，在太空中摆了一桌丰盛的哈萨克盛宴。

阿伊姆别托夫在推特上写道："我邀请船员们品尝了哈萨克炖肉。在失重环境下吃东西，还是有些不习惯。肉很美味，就是有些干。没有肉汤实在是遗憾。"

宇航员还表示，在太空食用哈萨克传统饮食也是其科研任务的一个部分。他将考察这些特制的、专门用来在失重环境中食用的食品，相比其他食品具有何种优势。"我相信这些食物能够增强宇航员的健康，并提升营养。"他说。

俄罗斯宇航员谢尔盖•沃尔科夫也分享了他对这批食品的看法，他说："非常美味。第一眼看到阿伊登带来的赫穆兹时，我感到非常惊讶。国际空间站上的食品种类很少，我们能选择的余地一直不多，而阿伊登带来的这桌盛宴，让我们全体船员饱餐了一顿。我相信哈萨克美食以后会成为国际空间站餐桌上的常客。"（编译：塔尔）