哈萨克斯坦明星们的假期（组图）

哈通社阿斯塔纳9月8日电 伴随着9月秋风的到来，漫长的夏日结束了。炎热的夏季选择外出度假的人们纷纷回到了各自的城市，重新投入了日复一日的工作当中。

在工作之余，把假期中有趣的经历、好玩的图片以及各种各样的自拍图，秀在自己的社交主页上，早就已经成为了人们的一种习惯。这一点，即使是那些红透了哈萨克斯坦的明星们，也毫不例外。 扫一遍各路明星发布在自己社交媒体和个人主页上的旅行照，我们发现，土耳其和欧洲各国，已经成为了我国明星们的首选度假目的地。

桑加尔•马迪耶夫与莫莉德尔•马迪耶娃夫妇的假日，是在摩纳哥的蒙特卡洛度过的。 阿斯耶勒•萨哈托娃选择了前往土耳其，大部分假期，她都呆在土耳其凯梅尔市。 "我一定要去一趟英吉利海峡"--演员艾素璐•阿泽穆巴耶娃实现了自己的这个梦想，她的假期在法国度过。 MuzArt乐队成员梅拉姆别克•别斯帕耶夫也在土耳其的凯梅尔度过了自己的假期，他一直陪伴在妻子、儿子和女儿的身边。 阿斯耶姆•扎克塔耶娃和她新婚丈夫一起，选择了前往欧洲进行他们的蜜月之旅。年轻的夫妇走遍了巴黎、威尼斯、米兰、罗马和戛纳等多座著名的欧洲城市。 知名演员阿伊努尔•伊利亚索娃也选择在欧洲度假。在自己的社交主页上，姑娘分享了众多自己在米兰、罗马、卢加诺和圣马力诺拍摄的照片。 碧比古丽•阿克唐在巴伐利亚的假期显然十分的愉快。 歌手布尔库特在地中海边的土耳其城市别列克度过了自己的夏日时光。 柯德尔勒•波勒马诺夫和卡拉卡特•阿布莉娜也在别列克待了一段时间，之后他们回到了国内，并在阿克套和布拉拜等地度过了余下的假期。 阿力谢尔•卡里莫夫在位于中美洲的英国属地特克斯和凯科斯群岛度过了自己的夏日。 迪娜拉•萨特詹也选择了前往土耳其。（编译：塔尔）